Окружение Асенсио отрицает, что игрок общался с «Барселоной»

Футболист Марко Асенсио останется в «Реале».
Ранее сообщалось о том, что игрок активно ведет диалог с «Барселоной», каталонцы договорились с нападающим о 4-летнем соглашении. Но окружение Асенсио эту информацию опровергло, заявив, что игрок настроен на игру за «сливочных», а также хочет выступить на чемпионате мира. По слухам, футболист летом отклонил предложения от 12 клубов, ибо он хотел остаться именно в коллективе из Мадрида.
Ранее Асенсио просил своего агента Жорже Мендеша узнать больше о возможном переходе в ПСЖ. Но нападающий парижан Килиан Мбаппе решил не покидать клуб, поэтому Асенсио остался в стане «сливочных», поскольку посчитал, что в этой команде у него будет больше шансов на игру в стартовом составе. Срок соглашения игрока с мадридским клубом истекает по окончании текущего сезона, «Реал» не планирует продлевать договор. Однако футболист хочет успешно выступить на мундиале, чтобы руководство «сливочных» изменило свое мнение.