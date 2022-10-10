Окружение Асенсио отрицает, что игрок общался с «Барселоной»

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вчера, 21:47

Футболист останется в «Реале».

Ранее сообщалось о том, что игрок активно ведет диалог с «Барселоной», каталонцы договорились с нападающим о 4-летнем соглашении. Но окружение Асенсио эту информацию опровергло, заявив, что игрок настроен на игру за «сливочных», а также хочет выступить на чемпионате мира. По слухам, футболист летом отклонил предложения от 12 клубов, ибо он хотел остаться именно в коллективе из Мадрида.