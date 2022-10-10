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Окружение Асенсио отрицает, что игрок общался с «Барселоной»

вчера, 21:47

Футболист Марко Асенсио останется в «Реале».

Ранее сообщалось о том, что игрок активно ведет диалог с «Барселоной», каталонцы договорились с нападающим о 4-летнем соглашении. Но окружение Асенсио эту информацию опровергло, заявив, что игрок настроен на игру за «сливочных», а также хочет выступить на чемпионате мира. По слухам, футболист летом отклонил предложения от 12 клубов, ибо он хотел остаться именно в коллективе из Мадрида.

Ранее Асенсио просил своего агента Жорже Мендеша узнать больше о возможном переходе в ПСЖ. Но нападающий парижан Килиан Мбаппе решил не покидать клуб, поэтому Асенсио остался в стане «сливочных», поскольку посчитал, что в этой команде у него будет больше шансов на игру в стартовом составе. Срок соглашения игрока с мадридским клубом истекает по окончании текущего сезона, «Реал» не планирует продлевать договор. Однако футболист хочет успешно выступить на мундиале, чтобы руководство «сливочных» изменило свое мнение.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:45
Карты раскрывать рано.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:50
Вот и все стало ясно.
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