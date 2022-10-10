«Барселона» подтвердила согласование трансфера Гризманна в «Атлетико»

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вчера, 09:11

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил согласование перехода в «Атлетико».

Сделку закрыли. Считаю, мы добились важного – значительно разгрузили платежную ведомость.

«Атлетико» арендовал Гризманна на 2 года, и у него была возможность выкупить игрока за 40 миллионов евро. Однако мадридцы не собирались покупать француза за эту сумму и не выпускали его в стартовом составе. В итоге они договорились с «Барселоной» о снижении цены до 20 миллионов евро, если верить слухам.