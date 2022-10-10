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«Барселона» подтвердила согласование трансфера Гризманна в «Атлетико»

вчера, 09:11

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил согласование перехода Антуана Гризманна в «Атлетико».

Сделку закрыли. Считаю, мы добились важного – значительно разгрузили платежную ведомость.

«Атлетико» арендовал Гризманна на 2 года, и у него была возможность выкупить игрока за 40 миллионов евро. Однако мадридцы не собирались покупать француза за эту сумму и не выпускали его в стартовом составе. В итоге они договорились с «Барселоной» о снижении цены до 20 миллионов евро, если верить слухам.

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09 октября
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Все комментарии
a3rrb6w7jxbu
a3rrb6w7jxbu ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:08
"Вот тут я дал, в натуре, маху!")
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:19
Сумма завышена,Гризманн уже не тот.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 10:17
А ведь был такой игрок,Но потерял свою карьеру.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 87gde5pqch4c (раскрыть)
вчера в 10:07
Вы ничего не попутали??? Или новость по диагонали прочитали???
mqqvm4bjc3jg
mqqvm4bjc3jg
вчера в 09:58
На подлого гнома деньги собирают
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:57
Гризманн уже не тот.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:40
Прощай Гризманн, здравствуй Гризманн.
shlomo
shlomo
вчера в 09:26, ред.
Больше не увидим сотню новостей про то что Гризманн вышел на поле после шестидесятой минуте??? Зато будет куча комментов, что Атлетико развел Барселону...

Я читал давно что Барса брала кредит на трансфер Гризманна у какого-то банка, ибо Атлетико никакие раздельные платежи не волновали. 120 миллионов одним траншем. Но кредит Барса погасила за 4 месяца.

Ну а так что, это тоже самое если ты купил Порше, за 300 тысяч, но у тебя после этого возникли проблемы с деньгами и ты через годик продаешь свой Порше за 20 тыс. А все вокруг говорят: "ты крутой чувак, ты значительно сократил свои расходы на обслуживание техники, ещё и заработал 20 тыс..." Только разница в том, что Гризман - это даже и близко не Порше, скорее Москвич.

А вообще для таких "офигенных крутых" финансовых сделок есть очень хорошее выражение: "Водку продал, деньги пропил..."
87gde5pqch4c
87gde5pqch4c
вчера в 09:17
Может в Барсе и получше заиграет
gyk8j73y6yzj
gyk8j73y6yzj
вчера в 09:15
Пригодится им Гризман
Гость
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