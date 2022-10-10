«Барселона» подтвердила согласование трансфера Гризманна в «Атлетико»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил согласование перехода Антуана Гризманна в «Атлетико».
Сделку закрыли. Считаю, мы добились важного – значительно разгрузили платежную ведомость.
«Атлетико» арендовал Гризманна на 2 года, и у него была возможность выкупить игрока за 40 миллионов евро. Однако мадридцы не собирались покупать француза за эту сумму и не выпускали его в стартовом составе. В итоге они договорились с «Барселоной» о снижении цены до 20 миллионов евро, если верить слухам.
Я читал давно что Барса брала кредит на трансфер Гризманна у какого-то банка, ибо Атлетико никакие раздельные платежи не волновали. 120 миллионов одним траншем. Но кредит Барса погасила за 4 месяца.
Ну а так что, это тоже самое если ты купил Порше, за 300 тысяч, но у тебя после этого возникли проблемы с деньгами и ты через годик продаешь свой Порше за 20 тыс. А все вокруг говорят: "ты крутой чувак, ты значительно сократил свои расходы на обслуживание техники, ещё и заработал 20 тыс..." Только разница в том, что Гризман - это даже и близко не Порше, скорее Москвич.
А вообще для таких "офигенных крутых" финансовых сделок есть очень хорошее выражение: "Водку продал, деньги пропил..."
Я читал давно что Барса брала кредит на трансфер Гризманна у какого-то банка, ибо Атлетико никакие раздельные платежи не волновали. 120 миллионов одним траншем. Но кредит Барса погасила за 4 месяца.
Ну а так что, это тоже самое если ты купил Порше, за 300 тысяч, но у тебя после этого возникли проблемы с деньгами и ты через годик продаешь свой Порше за 20 тыс. А все вокруг говорят: "ты крутой чувак, ты значительно сократил свои расходы на обслуживание техники, ещё и заработал 20 тыс..." Только разница в том, что Гризман - это даже и близко не Порше, скорее Москвич.
А вообще для таких "офигенных крутых" финансовых сделок есть очень хорошее выражение: "Водку продал, деньги пропил..."