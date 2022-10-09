«Челси» и «Ливерпуль» продолжают интересоваться Декланом Райсом

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вчера, 10:14

Полузащитник «Вест Хэма» продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Интерес к 23-летнему футболисту продолжают проявлять «Ливерпуль» и «Челси». Примечательно, что Райс является воспитанником «синих».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 2 результативные передачи.