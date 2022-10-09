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«Челси» и «Ливерпуль» продолжают интересоваться Декланом Райсом

вчера, 10:14

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Интерес к 23-летнему футболисту продолжают проявлять «Ливерпуль» и «Челси». Примечательно, что Райс является воспитанником «синих».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ EL MAGNIFICО (раскрыть)
вчера в 15:21
Возможно Чуквумека станет через некоторое время не хуже этих двоих, перспективный малый так то.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 15:19
Продать Жоржиньо и возможно Канте, как бы он не был хорош, когда не на травме, и купить Райса. Канте топ и наверняка Челси пожалеет, если его продадут, но он сейчас больше времени в лазарете, чем на поле и это складывается на игре. Райс молод, полон сил и сам вроде как не против перейти в Челси.
Roger Young
Roger Young ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:37
Учитывая, что Беллингема оценивают в 90 млн, то Райс стоит этих денег. На месте Челси стоит раскошелиться.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 12:56
Какой же Перес молодец,что взял и Камавингу и Тчуамени.Глядя на МЮ или барсу понимаешь,что опорник нужен не меньше топового нападающего. Все атаки чаще идут из центра, а даже если и через фланги, то опорник выходит на штрафную и делает зону защиты.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:24
Надо возвращать воспитанника домой, тем более Райс сам этого хочет. Но его хотелки мало, т.к. ВХЮ прости более 100 миллионов
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:05
Я очень надеюсь, что Райс уйдет из Вест-Хэма, потому что в текущем положении, там ловить нечего. Просто угробит лучшие годы своей карьеры. В Ливерпуле и Челси есть реальные шансы взять какой-то трофей или хотя бы поиграть в ЛЧ.

Вест-Хэм становится собакой на сене, которая и сама не развивается, но еще и уговаривает остаться талантливых футболистов. Вопрос зачем, если у вас нет больше цели бороться за зону ЛЧ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Скорее всего Ливерпулю необходим якорь или стоппер, чем бокс ту бокс. А Райс исполняет роль бокс ту бокс, таким в Ливерпуле является Хендо. Или нужен Райс и якорь. В качестве якоря нужен такой игрок как Канте или Тчуамени. А вот Канте вполне возможно взять.
И нужно избавиться от Тьяго, Кейта, Окса чья роль бокс ту бокс не эффективна (даже Милнер играет уверенно) и взять Райса. А Эллиот и Джонс еще получат игровое время. Сейчас в команде нужны опытные игроки в центре поля.
Для Райса будет важно играть в основе, так что вариант с Тьяго, Кейта, Оксом автоматически отпадает и им нужно уходить.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:11
Деклан Райс действительно отлично играет в опорной зоне молотобойцев уже не первый сезон,но он явно не стоит 100 млн £ которые хотят выручить с его продажи боссы ВХЮ. Кому нужнее Райс?!
У Челси проблемы в опорной зоне начались с того момента, как на длительные сроки стал вылетать Канте, а после и Ковачич стал играть через раз. Жоржиньо тоже сейчас не в лучших кондициях. Сейчас тренер будет выстраивать новую команду и возможно летом у синих будет большая чистка состава и вот основным вариантом в опорнойзоне может стать именно Райс. Хотя я больше склоняюсь к варианту с Кайседо.
У Ливерпуля опорная зона состоит вообще непонятно из кого. Кейта уже давно не в лучшей форме, а когда выбывает и Фабиньо, то там вообще проходной двор. И казалось бы вот тут и нужен такой игрок как Райс, но вот как он впишетчя в футбол Клоппа неизвестно. Могу сказать только одно, сильный опорник Клоппу необходим.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:21
Не знаю такого
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:21
Надо брать, а не интерес гонять,а то поздно будет!
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