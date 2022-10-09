«Челси» и «Ливерпуль» продолжают интересоваться Декланом Райсом

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Интерес к 23-летнему футболисту продолжают проявлять «Ливерпуль» и «Челси». Примечательно, что Райс является воспитанником «синих».
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 2 результативные передачи.
У Челси проблемы в опорной зоне начались с того момента, как на длительные сроки стал вылетать Канте, а после и Ковачич стал играть через раз. Жоржиньо тоже сейчас не в лучших кондициях. Сейчас тренер будет выстраивать новую команду и возможно летом у синих будет большая чистка состава и вот основным вариантом в опорнойзоне может стать именно Райс. Хотя я больше склоняюсь к варианту с Кайседо.
У Ливерпуля опорная зона состоит вообще непонятно из кого. Кейта уже давно не в лучшей форме, а когда выбывает и Фабиньо, то там вообще проходной двор. И казалось бы вот тут и нужен такой игрок как Райс, но вот как он впишетчя в футбол Клоппа неизвестно. Могу сказать только одно, сильный опорник Клоппу необходим.
У Челси проблемы в опорной зоне начались с того момента, как на длительные сроки стал вылетать Канте, а после и Ковачич стал играть через раз. Жоржиньо тоже сейчас не в лучших кондициях. Сейчас тренер будет выстраивать новую команду и возможно летом у синих будет большая чистка состава и вот основным вариантом в опорнойзоне может стать именно Райс. Хотя я больше склоняюсь к варианту с Кайседо.
У Ливерпуля опорная зона состоит вообще непонятно из кого. Кейта уже давно не в лучшей форме, а когда выбывает и Фабиньо, то там вообще проходной двор. И казалось бы вот тут и нужен такой игрок как Райс, но вот как он впишетчя в футбол Клоппа неизвестно. Могу сказать только одно, сильный опорник Клоппу необходим.
И нужно избавиться от Тьяго, Кейта, Окса чья роль бокс ту бокс не эффективна (даже Милнер играет уверенно) и взять Райса. А Эллиот и Джонс еще получат игровое время. Сейчас в команде нужны опытные игроки в центре поля.
Для Райса будет важно играть в основе, так что вариант с Тьяго, Кейта, Оксом автоматически отпадает и им нужно уходить.
И нужно избавиться от Тьяго, Кейта, Окса чья роль бокс ту бокс не эффективна (даже Милнер играет уверенно) и взять Райса. А Эллиот и Джонс еще получат игровое время. Сейчас в команде нужны опытные игроки в центре поля.
Для Райса будет важно играть в основе, так что вариант с Тьяго, Кейта, Оксом автоматически отпадает и им нужно уходить.
Вест-Хэм становится собакой на сене, которая и сама не развивается, но еще и уговаривает остаться талантливых футболистов. Вопрос зачем, если у вас нет больше цели бороться за зону ЛЧ.
Вест-Хэм становится собакой на сене, которая и сама не развивается, но еще и уговаривает остаться талантливых футболистов. Вопрос зачем, если у вас нет больше цели бороться за зону ЛЧ.