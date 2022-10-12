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ПСЖ и «Бенфика» сыграли вничью, все голы забиты с пенальти

сегодня, 00:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

ПСЖ и «Бенфика» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Килиан Мбаппе открыл счет на 40-й минуте, реализовав пенальти. Аналогичным образом Жоау Мариу отличился ответным голом на 62-й.

ПСЖ лидирует в группе Н, «орлы» идут на 2-м месте. Оба коллектива набрали по 8 баллов.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 07:48
Вот насколько зависимая команда от Месси. Нет Месси - нет победы. Когда не было Мбаппе ПСЖ с Месси громила соперников и выиграла Суперкубок Франции. Это намек шейхам, что они зря выкинули столько денег на Мбаппе
Wolverine Beast
Wolverine Beast
сегодня в 07:21
Бенфика сильная команда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:18
Много неожиданных ничьих .
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 06:48
Какая ничья))) 1:1 ПСЖ плохо играла.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:35
Сыграли две ничейки и довольны.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:31
Это не футбол
28rsssjvx36d
28rsssjvx36d
сегодня в 04:53
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:40
    Обе команды спокойно выйдут в плей-офф, и могут отправить в ЛЕ Маккаби.
    Ювентус на пороге великого шухера.
    EL MAGNIFICО
    EL MAGNIFICО
    сегодня в 02:59
    Глянул обзор Мбаппе очень быстр и молниеносен, но и жадный.Были моменты,когда он мог отдать пас, и пожадничал.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 01:21
    И это уровень команды ПСЖ которая стремиться выиграть Лигу Чемпионов УЕФА.
    SonicStar
    SonicStar
    сегодня в 01:17
    А некоторые здесь говорят, что Месси нужно убрать, мол, он портит игру ПСЖ. 2й матч он не играет - 2 ничьих. А распиареный Мбаппе, который по идее должен тащить, ничего не может
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 00:51
    Одни пенали и Неймар клоун...
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:29
    А Бенфика молодцы
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 00:27
    Бенфика - молодцы. Никто не ожидал, что они дадут бой даже Ювентусу. А они дали бой даже ПСЖ. В плей-офф эта команда может навести шороху.
    Ну а Трансфермаркет должен пересмотреть стоимость Мбаппе и Холланда. Пусть француз занимается склоками, а норвежец, как лучший футболист мира на данный момент, выходят в лидеры по стоимости.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:27
    Поделили очки.
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