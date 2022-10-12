ПСЖ и «Бенфика» сыграли вничью, все голы забиты с пенальти

ПСЖ и «Бенфика» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
Килиан Мбаппе открыл счет на 40-й минуте, реализовав пенальти. Аналогичным образом Жоау Мариу отличился ответным голом на 62-й.
ПСЖ лидирует в группе Н, «орлы» идут на 2-м месте. Оба коллектива набрали по 8 баллов.
Ювентус на пороге великого шухера.
Ювентус на пороге великого шухера.
Ну а Трансфермаркет должен пересмотреть стоимость Мбаппе и Холланда. Пусть француз занимается склоками, а норвежец, как лучший футболист мира на данный момент, выходят в лидеры по стоимости.
Ну а Трансфермаркет должен пересмотреть стоимость Мбаппе и Холланда. Пусть француз занимается склоками, а норвежец, как лучший футболист мира на данный момент, выходят в лидеры по стоимости.