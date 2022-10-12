ПСЖ и «Бенфика» сыграли вничью, все голы забиты с пенальти

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сегодня, 00:08

ПСЖ и «Бенфика» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Килиан Мбаппе открыл счет на 40-й минуте, реализовав пенальти. Аналогичным образом Жоау Мариу отличился ответным голом на 62-й.