«Челси» в большинстве переиграл «Милан»

«Милан» уступил «Челси» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).
Итальянский клуб почти всю игру провел в меньшинстве — на 18-й минуте с поля был удален Фикайо Томори. На 21-й Жоржиньо открыл счет, реализовав пенальти. Удвоил преимущество «синих» Пьер-Эмерик Обамеянг на 34-й минуте.
После матча «россонери» идут на 3-м месте в группе Е (4 балла), «аристократы» лидируют в таблице (7 пунктов).
Вот это и отдало душком..
Еще о неприятном : Рахимка - бесполезный!!
И о приятном - с победой Челси!! Совсем другое дело - уже на 1 месте, так держать!!))
Вот это и отдало душком..
Еще о неприятном : Рахимка - бесполезный!!
И о приятном - с победой Челси!! Совсем другое дело - уже на 1 месте, так держать!!))
На 18 минуте интрига умерла. Пенальти и удаление Томори все решило.
Прав ли был судья? По мне красная спорная. А пенальти 100%. ВАР даже не смотрели. Вернее наверняка ВАРовцы смотрели конечно.
Ну а потом сами игроки Милана нервно и грубо начали играть. Почти все желтые карточки судья по делу показал.
Считаю поздний выход защитника в замен удаленного Томори ошибкой Пиоли.
Сразу надо было выпускать. А не ждать второй гол.
Синие играли в свою игру. Понравился Галлахэр, очень старался. И Лофтус хорош. Жаль что не забили третий. Джеймсу здоровья. Еще раз с победой синих!
На 18 минуте интрига умерла. Пенальти и удаление Томори все решило.
Прав ли был судья? По мне красная спорная. А пенальти 100%. ВАР даже не смотрели. Вернее наверняка ВАРовцы смотрели конечно.
Ну а потом сами игроки Милана нервно и грубо начали играть. Почти все желтые карточки судья по делу показал.
Считаю поздний выход защитника в замен удаленного Томори ошибкой Пиоли.
Сразу надо было выпускать. А не ждать второй гол.
Синие играли в свою игру. Понравился Галлахэр, очень старался. И Лофтус хорош. Жаль что не забили третий. Джеймсу здоровья. Еще раз с победой синих!