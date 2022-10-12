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«Челси» в большинстве переиграл «Милан»

сегодня, 00:01
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Милан» уступил «Челси» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

Итальянский клуб почти всю игру провел в меньшинстве — на 18-й минуте с поля был удален Фикайо Томори. На 21-й Жоржиньо открыл счет, реализовав пенальти. Удвоил преимущество «синих» Пьер-Эмерик Обамеянг на 34-й минуте.

После матча «россонери» идут на 3-м месте в группе Е (4 балла), «аристократы» лидируют в таблице (7 пунктов).

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 08:03
Судья такой матч запорол,чудик.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 07:48
милан в лч ваще беспомощен
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 07:45
Посмотрел обзор, фу б…ь какая тут красная. Пенальти? Да, может быть. Что делает такой судья в центральном матче ЛЧ? РПЛ его уровень. А Челси с победой, даже без этого момента возможно бы выиграли
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 06:49
Милан не тянет.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:32
Тот Милан как во времена Гуллита, Ван Бастена, Райкарда когда-нибудь придет? Долго ждали чемпионства в серии А...а тут так
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 06:04, ред.
С победой! По судье с первых минут было понятно, что любой, даже легкий фол будет свистеться и наказываться. По удалению конечно спорно, но скорее всего, судья оперировал тем, что Томори вообще не пытался играть в мяч и лишил Маунта явной возможности забить, отсюда красная. Если бы фол был в попытке сыграть в мяч, скорее всего двойного наказания бы не было. Так что нытьё про судейство, я считаю, скорее необоснованно, т.к. свистел он в обе стороны, причем в начале матча исключительно в пользу Милана. Да и Габбиа он простил, который уже имея жёлтую в подкате уронил Джеймса, при этом вообще не коснувшись мяча. Тонали свою жёлтую получил только ближе к концу матча, хотя наиграл на неё ещё до перерыва.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:52
Глупое удаление всё испортило !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:44
С таким ходом Милан вообще останется за бортом евротурнира.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:09
Всех с победой! Выиграли очень важных 2 матча подряд в ЛЧ после плохого старта.
Удаление Томори для меня не совсем понятно...по пенальти вопросов нет, хватал дважды, Маунт хоть и пёр вперёд не падая нацедившись на удар конечный, но удалять за это основного ЦЗ Милана, перебор как по мне.
Успехов Милану, шансы на выход из группы очень хорошие ещё.
d8g92c7cnh94
d8g92c7cnh94
сегодня в 02:49
Не идёт у Милана в Европе
azkan
azkan
сегодня в 00:26
Ничья в Загребе дал шанс Милану еще побороться за выход в плей офф.
Просто нужно побеждать в оставшихся матчах.
Победа Зальцбурга сделало бы почти призрачными шансы Милана.
Удачи им! И быстрейшего выздоровления лидеров.
azkan
azkan
сегодня в 00:10
С уверенной победой Челси!
На 18 минуте интрига умерла. Пенальти и удаление Томори все решило.
Прав ли был судья? По мне красная спорная. А пенальти 100%. ВАР даже не смотрели. Вернее наверняка ВАРовцы смотрели конечно.
Ну а потом сами игроки Милана нервно и грубо начали играть. Почти все желтые карточки судья по делу показал.
Считаю поздний выход защитника в замен удаленного Томори ошибкой Пиоли.
Сразу надо было выпускать. А не ждать второй гол.
Синие играли в свою игру. Понравился Галлахэр, очень старался. И Лофтус хорош. Жаль что не забили третий. Джеймсу здоровья. Еще раз с победой синих!
Таганский
Таганский
сегодня в 00:07
Победа, как по мне, с легким душком - перевозбужденный свисток в самом начале матча узрел пенку, да еще и влепил красную.. Ну, пенка еще куда ни шло, но красная - перебор.. Удивило, что он и момент не пересмотрел - настолько был уверен в себе.. Да еще и лазарет у Милана - мест лишних нет..
Вот это и отдало душком..
Еще о неприятном : Рахимка - бесполезный!!
И о приятном - с победой Челси!! Совсем другое дело - уже на 1 месте, так держать!!))
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:06, ред.
дааа. как у нас с барселоной-Эвребё, с 2009 горело пару лет.фанаты Милана респект Сан-Сиро гудел.
witynchik
witynchik
сегодня в 00:04
Судья сломал всю интригу
SonicStar
SonicStar
сегодня в 00:03
Милан решил снова последнее место в группе занять. И кому нужен такой чемпион? В прошлом сезоне скудетто выиграли только потому, что слились из еврокубков раньше остальных конкурентов
kozanostra007bond
kozanostra007bond
сегодня в 00:02
Судья ТОП!!!
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