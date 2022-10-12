«Челси» в большинстве переиграл «Милан»

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сегодня, 00:01

«Милан» уступил «Челси» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

Итальянский клуб почти всю игру провел в меньшинстве — на 18-й минуте с поля был удален Фикайо Томори. На 21-й Жоржиньо открыл счет, реализовав пенальти. Удвоил преимущество «синих» Пьер-Эмерик Обамеянг на 34-й минуте.

После матча «россонери» идут на 3-м месте в группе Е (4 балла), «аристократы» лидируют в таблице (7 пунктов).