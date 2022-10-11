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«Копенгаген» удержал ничью в матче против «Манчестер Сити»

вчера, 21:49
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Копенгаген» и «Манчестер Сити» не забили голов в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 25-й минуте матча Рияд Марез мог вывести «горожан» вперед, но голкипер датчан Камиль Грабара отразил удар «с точки». Вскоре англичане остались в меньшинстве — на 30-й минуте красную карточку получил Серхио Гомес.

После матча «Копенгаген» занимает 3-е место в группе G (2 очка), «Манчестер Сити» лидирует в таблице (10 баллов).

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 07:30
Как раз таки Гвардиола дает шанс молодым. В матчах с МЮ и Копенгагеном он выпустил 3-4 молодых на 15-20 минут
112910415
112910415
сегодня в 04:55
героические датчане !
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:01, ред.
Чисто второй состав бы привезли, если силы на АПЛ берегли. Да и молодежку можно было опробовать, хотя Пеп и молодежка вещи не совместимые.
амурец
амурец
вчера в 23:34
Да уж, неожиданно
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 23:22
Сенсация
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:00
Несколько неожиданно. Думалось, что и в десятером додавят. Но не вышло.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:00
Не уж то вся игра заточена под Холланда...как у Тоттенхэма на Кейна
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:48
Ну это неуважение полное к болельщикам, к турниру, даже к команде соперника
Выпустить на поле полуторный состав
Ман Сити оставили на скамейке Фодена, Холанда, Бернарду Силву, Аке, Диаша...
Я разочарован
monah-10
monah-10
вчера в 22:37
Зачем вообще тогда терминатора привезли, если все равно не выпустили на поле. Холанд конечно бюджет клуба ой как сминусовал, в свою пользу, теперь в каждом проходном матче деньги клуба собираются беречь? И да, многим на заметку кто считает Холанд не мега игроком, ну и что МС показало без него против явного андердога кроме катания мяча, да ничего.
Futurista
Futurista
вчера в 22:19
Толку то от этой ничьи?)...всё равно в копенгаген всё остальное сольют...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:17
Проходной матч...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:04
Вот это поворот. Можно сказать сенсация. Для Копенгагена это большое достижение. Рияд Марез не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, что в итоге стоило победы Манчестер Сити. А удаление Серхио Гомеса вообще подкосило всё. В выходе Манчестер Сити в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА никто не сомневается, я думаю. А вот Копенгаген вряд-ли выйдет из группы.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 22:03
Копенгаген молодец, и это не потратив миллиард евро…
Elliada
Elliada
вчера в 22:01
Сити имеет комфортное преимущество. Одной ногой уже в плей-офф, в следующем туре вторую ногу закинут. Больше всех разочаровал Марез. Не умеет бить пенальти. В прошлом сезоне в предпоследнем туре тоже не забил пенальти, Сити потерял очки и чуть не проиграл чемпионство.

МС сыграл на троечку. Выкладываться на 100% не было нужды. Играли на выезде в меньшинстве, а впереди Ливерпуль. Силы берегли.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:59
По судейству вопросов нет, кроме отмененного гола: игры рукой не было, как сказал комментатор, когда ему объяснили - рука убиралась, а не шла в сторону мяча. А так, да, неожиданный результат.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:57
неплохо сыграли - респект датчанам.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 21:51
Они молодцы, против Сити так играть))
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