«Копенгаген» удержал ничью в матче против «Манчестер Сити»

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вчера, 21:49

«Копенгаген» и «Манчестер Сити» не забили голов в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 25-й минуте матча Рияд Марез мог вывести «горожан» вперед, но голкипер датчан Камиль Грабара отразил удар «с точки». Вскоре англичане остались в меньшинстве — на 30-й минуте красную карточку получил Серхио Гомес.

После матча «Копенгаген» занимает 3-е место в группе G (2 очка), «Манчестер Сити» лидирует в таблице (10 баллов).