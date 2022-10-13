Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Гаджи Гаджиев: «Буду смотреть чемпионат мира по футболу»

вчера, 12:27

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев назвал причины, по которым будет следить за чемпионатом мира в Катаре.

Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Ранее уже были турниры, которые проходили без сборной России. Футбол развивается, а основными и отправными точками в его развитии являются масштабные мировые соревнования. Далеко не каждый ЧМ даёт что-то существенное. Но по итогу накапливается опыт — всё это даёт толчок к развитию. Как раз из-за этого чемпионат мира нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени. Даже если нет сборной России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Онопко поделился воспоминаниями о начале карьеры
Сегодня, 11:15
Радимов: «„Пари НН“ в этом году играет в довольно неплохой футбол»
Сегодня, 10:43
Уткин: «Талалаев принял вполне мужицкое решение»
Сегодня, 09:27
Газзаев: «Дерби — это матч всероссийского масштаба»
Сегодня, 09:13
Григорян: «Считаю Талалаева одним из сильнейших тренеров в России»
Сегодня, 00:30
Кечинов назвал сборную, за которую будет болеть на чемпионате мира
Вчера, 23:38
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:10, ред.
Собственно говоря, а почему кто-то не должен теперь смотреть чемпионат мира?

Да ФИФА и УЕФА плохие (цензура), отстранили сборную России, но это не повод теперь игнорировать турниры под их эгидой.

Прежде всего я буде смотреть на команды, на игроков, а за кого именно болеть или против кого это дела каждого, как собственно смотреть или не смотреть.

Да, без политики, к сожалению не обойдётся, а собственно когда оно обходилось-то?!

Будем болеть за дружественные и братские страны такие как Сербия, но это испокон веков так и без нынешней ситуации в мире. К примеру за Иран против США я болел ещё в в 1998 году и радовался победе 2:1.

Но это исторически так сложилось, но ещё раз повторю, каждый сам волен выбирать как и за кого!

Так что смотрите, болейте, но адекватно!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:31
Он сможет себе позволить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 