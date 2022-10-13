Гаджи Гаджиев: «Буду смотреть чемпионат мира по футболу»

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев назвал причины, по которым будет следить за чемпионатом мира в Катаре.
Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Ранее уже были турниры, которые проходили без сборной России. Футбол развивается, а основными и отправными точками в его развитии являются масштабные мировые соревнования. Далеко не каждый ЧМ даёт что-то существенное. Но по итогу накапливается опыт — всё это даёт толчок к развитию. Как раз из-за этого чемпионат мира нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени. Даже если нет сборной России.
Да ФИФА и УЕФА плохие (цензура), отстранили сборную России, но это не повод теперь игнорировать турниры под их эгидой.
Прежде всего я буде смотреть на команды, на игроков, а за кого именно болеть или против кого это дела каждого, как собственно смотреть или не смотреть.
Да, без политики, к сожалению не обойдётся, а собственно когда оно обходилось-то?!
Будем болеть за дружественные и братские страны такие как Сербия, но это испокон веков так и без нынешней ситуации в мире. К примеру за Иран против США я болел ещё в в 1998 году и радовался победе 2:1.
Но это исторически так сложилось, но ещё раз повторю, каждый сам волен выбирать как и за кого!
Так что смотрите, болейте, но адекватно!!!
Да ФИФА и УЕФА плохие (цензура), отстранили сборную России, но это не повод теперь игнорировать турниры под их эгидой.
Прежде всего я буде смотреть на команды, на игроков, а за кого именно болеть или против кого это дела каждого, как собственно смотреть или не смотреть.
Да, без политики, к сожалению не обойдётся, а собственно когда оно обходилось-то?!
Будем болеть за дружественные и братские страны такие как Сербия, но это испокон веков так и без нынешней ситуации в мире. К примеру за Иран против США я болел ещё в в 1998 году и радовался победе 2:1.
Но это исторически так сложилось, но ещё раз повторю, каждый сам волен выбирать как и за кого!
Так что смотрите, болейте, но адекватно!!!