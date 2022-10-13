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Кавазашвили: «У меня апатия к мундиалю, где не будет сборной России»

вчера, 11:55

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионате мира в Катаре.

У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшему на чемпионатах мира, очень тяжело. Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир. Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:37
апатия? просто скажи что старость и спать всё время хочется
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:32
У меня тоже . Зная ,что будут играть одни русофобы ,как-то не очень хочется за всем этим наблюдать .
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:37
Какая разница, что ты смотрел?
Речь про Кавазашвили, который высказывает свою позицию. И он имеет на это полное право. Зачем критиковать его выбор и сравнивать с собой? Ты смотришь матчи, другие не хотят смотреть - это нормально.

Или твоя реакция снова связана с тем, что Кавазашвили - экс-игрок Спартака?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:17, ред.
Когда наши пролетели мимо ЧМ 98 у меня тоже было разочарование, но я смотрел и наслаждался футболом. Когда наши пролетели мимо ЧМ 2006 я так же смотрел с удовольствием этот чемпионат. Пролёт мимо ЧМ 2010 года был наверное самым обидным за всю историю, облажались по полной. Сразу после этого я тоже говорил, что не смогу смотреть, но отошёл и с удовольствие наблюдал это зрелище.
Да Россию подло лишили право побороться за участие в этом празднике, но я отвратительно отношусь к ФИФА и УЕФА, а не к примеру сборным Аргентины и Бразилии, так почему я не должен на них смотреть и наслаждаться футболом?
Надо отделять мух от котлет, а не заниматься маразмом.

P.S. Кстати вот увидите как Кавазашвили будет про матчи на ЧМ рассказывать и комментировать. Не раз замечал как он переобувается на ходу. Да и малый шанс себе оставил сказав: "Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю".
8fyahyeyft25
8fyahyeyft25
вчера в 13:15
Апатия это отношение к сношению после сношения
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:27
У всех апатия
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:02
Жалко конечно,что нет нашей сборной.
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