Кавазашвили: «У меня апатия к мундиалю, где не будет сборной России»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионате мира в Катаре.
У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшему на чемпионатах мира, очень тяжело. Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир. Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю.
Да Россию подло лишили право побороться за участие в этом празднике, но я отвратительно отношусь к ФИФА и УЕФА, а не к примеру сборным Аргентины и Бразилии, так почему я не должен на них смотреть и наслаждаться футболом?
Надо отделять мух от котлет, а не заниматься маразмом.
P.S. Кстати вот увидите как Кавазашвили будет про матчи на ЧМ рассказывать и комментировать. Не раз замечал как он переобувается на ходу. Да и малый шанс себе оставил сказав: "Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю".
Да Россию подло лишили право побороться за участие в этом празднике, но я отвратительно отношусь к ФИФА и УЕФА, а не к примеру сборным Аргентины и Бразилии, так почему я не должен на них смотреть и наслаждаться футболом?
Надо отделять мух от котлет, а не заниматься маразмом.
P.S. Кстати вот увидите как Кавазашвили будет про матчи на ЧМ рассказывать и комментировать. Не раз замечал как он переобувается на ходу. Да и малый шанс себе оставил сказав: "Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю".