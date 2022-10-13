Кавазашвили: «У меня апатия к мундиалю, где не будет сборной России»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионате мира в Катаре.

У меня апатия к ЧМ -2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшему на чемпионатах мира, очень тяжело. Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир. Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю.