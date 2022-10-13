Семак: «Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше»

Главный тренер «Зенита» высказался о ситуации с нападающими в клубе.

Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего для их уверенности. Юри Альберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться.

Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет.