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Семак: «Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше»

вчера, 11:36

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающими в клубе.

Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего для их уверенности. Юри Альберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться.

Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет.

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 14:17
Куда больше? У Зенита и так с забитыми перебор.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:17
Не один он об этом мечтает
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:13
Благодарю, всё ясно. ✌️
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:58
Семаку стоит подбирать более простые слова
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:46
"Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться"
Посмотрел в словаре значение слова "фрагментарный" - являющийся фрагментом, сохранившийся лишь в обломках. Что имел ввиду Семак - что Ваня, это уже обломок, или что он "обламывается" на каждой тренировке?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:43
Здравствуйте. Мы не обнаружили проблему на нашей стороне, и матч уже завершён, так что в этом плане мы ничем не можем помочь. Видимо была проблема на Вашей стороне.

Просьба не писать в этом хэштеге о действиях модераторов - этот хэштег существует для обсуждения вещей связанных с конкурсом прогнозов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:40
Все хотят, чтобы их нападающие забивали больше.
95yxfdc28yn4
95yxfdc28yn4
вчера в 11:39
Это всегда хорошо
Гость
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