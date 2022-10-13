Семак: «Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающими в клубе.
Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего для их уверенности. Юри Альберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться.
Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет.
Посмотрел в словаре значение слова "фрагментарный" - являющийся фрагментом, сохранившийся лишь в обломках. Что имел ввиду Семак - что Ваня, это уже обломок, или что он "обламывается" на каждой тренировке?
Посмотрел в словаре значение слова "фрагментарный" - являющийся фрагментом, сохранившийся лишь в обломках. Что имел ввиду Семак - что Ваня, это уже обломок, или что он "обламывается" на каждой тренировке?
Просьба не писать в этом хэштеге о действиях модераторов - этот хэштег существует для обсуждения вещей связанных с конкурсом прогнозов.
Просьба не писать в этом хэштеге о действиях модераторов - этот хэштег существует для обсуждения вещей связанных с конкурсом прогнозов.