Колосков: «При Каррере „Спартак“ играл в более посредственный футбол»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил выступления «Спартака» под руководством и .

При Каррере «Спартак» играл в более посредственный футбол, чем сейчас. Тогда «красно-белым» очень много везло в концовках матчей, был чемпионский фарт.

При Абаскале команда играет в более выстроенный футбол, прослеживается тренерская мысль. «Спартак» играет современно и энергично. Тут Абаскаль меня приятно удивил.