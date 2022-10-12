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Колосков: «При Каррере „Спартак“ играл в более посредственный футбол»

вчера, 21:52

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил выступления «Спартака» под руководством Массимо Карреры и Гильермо Абаскаля.

При Каррере «Спартак» играл в более посредственный футбол, чем сейчас. Тогда «красно-белым» очень много везло в концовках матчей, был чемпионский фарт.

При Абаскале команда играет в более выстроенный футбол, прослеживается тренерская мысль. «Спартак» играет современно и энергично. Тут Абаскаль меня приятно удивил.

Но чтобы болельщики полюбили Абаскаля больше Карреры, ему надо выиграть РПЛ. Иначе народной любви ему не сыскать.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 09:56
Любовь надо еще заслужить, но уважения Абаскаль уже точно заслужил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:33
При Каррере Спартак был чемпионом и это главное.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:59
Всё зависит от конечного результата
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