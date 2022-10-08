Тедеско может возглавить «Саутгемптон»

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вчера, 14:24

Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Саутгемптон».

На данный момент рулевым «святых» является Ральф Хазенхюттль, однако из-за неубедительных показателей команды в текущем сезоне он может покинуть клуб. На данный момент «Саутгемптон» занимает 16-е место в АПЛ (7 баллов).

Тедеско начинал этот сезон в качестве рулевого «Лейпцига», но был уволен после ряда неудачных матчей.