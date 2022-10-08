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Тедеско может возглавить «Саутгемптон»

вчера, 14:24

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Саутгемптон».

На данный момент рулевым «святых» является Ральф Хазенхюттль, однако из-за неубедительных показателей команды в текущем сезоне он может покинуть клуб. На данный момент «Саутгемптон» занимает 16-е место в АПЛ (7 баллов).

Тедеско начинал этот сезон в качестве рулевого «Лейпцига», но был уволен после ряда неудачных матчей.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:36
Можем пожелать ему удачи!
Izmar
Izmar
вчера в 18:38
Жалко английскую команду, физрука подсовывают.
Zak11
Zak11 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:33
Почему развалить? Лейпциг вывел в лигу чемпионов и кубок выиграл. Развалил?
ezm27f2erxh2
ezm27f2erxh2
вчера в 18:23
с чем его и поздравляем...
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:22, ред.
Хазенхюттль должен остаться в Саутгемптоне хотя бы до зимнего перерыва, учитывая что Тедеско может не сильно изменить ситуацию.
Все таки с Лейпцигом Хазенхюттль занимал 2-ое место в Бундеслиге.
ДСА
ДСА
вчера в 16:14
Этот пройдоха найдет себе место.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:12
зачем там попрыгунчик в доме святых
7zfhg3jertx2
7zfhg3jertx2
вчера в 16:09
Надо с З ехать,тогда успех будет.
Сп62
Сп62
вчера в 16:00
А как же семья, дети, из-которых покинул РПЛ?
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 15:34
попрыгать на бровке?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:23
Что то не верится в его успех
zerht6vbaxf2
zerht6vbaxf2
вчера в 15:04
Пожалейте святых, побойтесь Бога!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:47
Теперь у тедески есть шанс развалить святых.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:31
В Англии тренеров своих совсем нет ? Всяких 56ов 79авшихся подбирают !
drug01
drug01
вчера в 14:26
Желаем удачи
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