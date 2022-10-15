Гришин: «В результатах „Локомотива“ виноват Циннбауэр»

Бывший тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением об отставке Йозефа Циннбауэра из «Локомотива».
Если у команды нет результата и у нее не поставлена игра, то, естественно, виноват тренер. Мы видим, что у немцев был полный карт‑бланш, но они его не использовали. Поэтому отставка здесь ожидалась, просто немножко затянулась. Не знаю, кто будет новым главным тренером, но у «Локомотива» большие проблемы с качеством игры.
А у нас, что не клуб то сплошные эксперименты переходящие в цирк.
Даже тот же вроде бы стабильный и богатый Зенит в начале и середине десятых годов обладая огромным бюджетом стал приглашать знаменитых тренеров и тупо скупать всех в России и за рубежом. Один аргентинский десант чего стоит. А так такового результата не было. Были провалы в РПЛ, а в еврокубках так вообще чуть ли до позора не доходило. Одно домашнее от Бней-Иегуда чего стоит, а белорусский вояж лучше не вспоминать.
Про Спартак даже и говорить не буду и так все всё знают.
Наши клубы вообще в последние годы лихорадит, а мы потом удивляемся почему мы так плохо выступаем в еврокубках.
Причём это никак не связано с финансовой стороной, просто очень много стало проходимцев в нашем футболе, которые заботятся только о своём кармане.
А у нас, что не клуб то сплошные эксперименты переходящие в цирк.
Даже тот же вроде бы стабильный и богатый Зенит в начале и середине десятых годов обладая огромным бюджетом стал приглашать знаменитых тренеров и тупо скупать всех в России и за рубежом. Один аргентинский десант чего стоит. А так такового результата не было. Были провалы в РПЛ, а в еврокубках так вообще чуть ли до позора не доходило. Одно домашнее от Бней-Иегуда чего стоит, а белорусский вояж лучше не вспоминать.
Про Спартак даже и говорить не буду и так все всё знают.
Наши клубы вообще в последние годы лихорадит, а мы потом удивляемся почему мы так плохо выступаем в еврокубках.
Причём это никак не связано с финансовой стороной, просто очень много стало проходимцев в нашем футболе, которые заботятся только о своём кармане.