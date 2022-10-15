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Гришин: «В результатах „Локомотива“ виноват Циннбауэр»

вчера, 09:01

Бывший тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением об отставке Йозефа Циннбауэра из «Локомотива».

Если у команды нет результата и у нее не поставлена игра, то, естественно, виноват тренер. Мы видим, что у немцев был полный карт‑бланш, но они его не использовали. Поэтому отставка здесь ожидалась, просто немножко затянулась. Не знаю, кто будет новым главным тренером, но у «Локомотива» большие проблемы с качеством игры.

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Все комментарии
CTePx
CTePx ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:37
Всеми фибрами души согласен! Я бы еще упомянул Совет Директоров (они набрали всяких плутов, зная какая у них репутация) и 16ного Белоозерова, который наверняка из корыстных целей нанял такой Совет Директоров и из тех же целей запрещает нанимать Юрия Палыча Семина...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:47
Цинковый Крестьянин ни в чём не виноват.Виноваты те,кто привёл их всех в клуб.Но эти "жёны цезарей" вне подозрений.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:34
Тут крайнего искать не нужно - виноватых целая артель бездарей и проходимцев! Леонченко отстал от корешей. Догоняй, дядя!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:59
Крайний давно определен.
drug01
drug01
вчера в 09:41
Теперь надо всё исправлять
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:38
РПЛ нужен сильный не только Локо, но и Спартак, ЦСКА, Динамо, Ростов, Краснодар и как можно больше клубов. Ведь когда соперники сильны, то больше интриги, уровень чемпионата растёт и интерес к нему больше.
А у нас, что не клуб то сплошные эксперименты переходящие в цирк.
Даже тот же вроде бы стабильный и богатый Зенит в начале и середине десятых годов обладая огромным бюджетом стал приглашать знаменитых тренеров и тупо скупать всех в России и за рубежом. Один аргентинский десант чего стоит. А так такового результата не было. Были провалы в РПЛ, а в еврокубках так вообще чуть ли до позора не доходило. Одно домашнее от Бней-Иегуда чего стоит, а белорусский вояж лучше не вспоминать.
Про Спартак даже и говорить не буду и так все всё знают.
Наши клубы вообще в последние годы лихорадит, а мы потом удивляемся почему мы так плохо выступаем в еврокубках.
Причём это никак не связано с финансовой стороной, просто очень много стало проходимцев в нашем футболе, которые заботятся только о своём кармане.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:25, ред.
Ну я бы не стал винить одного лишь Циннбауэра, тут целая цепочка из виновных.

Главный виновник Плутник, который взял на работу Цорна, который уже в свою очередь привёл в команду целый штат таких же шарлатанов.

О каком результате может быть речь если командой ставились руководить тренеры у которых средний результат побед 33% (Гисдоль), у Циннбауэра примерно так же, и вообще он страховщик, а не тренер.

А Леонченко? Это он в сговоре с Цорном убрал из команды Лоського и Пашинина и связь тренерского штаба с игроками потерялась от слово совсем.

Так что винить одного Циннбауэра это как минимум глупо.

Главные виновники это Плутник, Цорн, Леонченко. Двоих уже нет в Локо, ждём на выход третьего, ну и конечно возвращение тех кто болеет за Локо всей душой, а не с целью набить карманы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:25
Да уж надо было рухнуть в пропасть команде, чтобы кто то там на верху понял, что что то идет не так. Удивительное терпение у руководства , ведь результаты удручали давно и надо было давно "брать немцев в плен".
Ждем кардинальных перемен, лиге нужен крепкий Локомотив.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ SmilebaD (раскрыть)
вчера в 09:04
Здравствуйте. На этой странице об этом написано - https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=90
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