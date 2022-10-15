Гришин: «В результатах „Локомотива“ виноват Циннбауэр»

Бывший тренер «Казанки» поделился мнением об отставке из «Локомотива».

Если у команды нет результата и у нее не поставлена игра, то, естественно, виноват тренер. Мы видим, что у немцев был полный карт‑бланш, но они его не использовали. Поэтому отставка здесь ожидалась, просто немножко затянулась. Не знаю, кто будет новым главным тренером, но у «Локомотива» большие проблемы с качеством игры.