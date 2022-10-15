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Защитник ЦСКА Мойсес — о «Зените»: «Нет ни одной непобедимой команды»

вчера, 09:32

Защитник ЦСКА Мойсес поделился мнением о «Зените».

Мы должны признать, что это очень хорошая команда. Я знаю, что этот клуб вложил колоссальные инвестиции в свое развитие. Но я считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда‑нибудь проигрывают. Да, сейчас они заслуженно на первом месте, но мы хотим победить.

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Зенит  ЦСКА  Мойсес
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:25
Пока еще рано говорить о чемпионстве "Зенита". Другие команды тоже хотят победить. Если хотя бы одна из них наберет больше всех очков, то она станет чемпионом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:51
В нашем матче с газпромом судья решил результат, а так мы видим проблемы зенита, Ростов мог победить опять судья подключился а спартак вообще разгромил зенит при не мотивированном арбитре.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:40
Это будет во втором круге,а пока не продуйте "Спартаку".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:39
Легионерам лучше больше не наливать ,а то их сразу на подвиги тянет ! Вот свяжешься с русскими ,не тому научишься . ))))) И этот скоро гражданство попросит . ))))))))))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:33
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 10:32
Футболисты отвечают на те вопросы, которые им задают журналисты. Или вы считаете, что футболисты САМИ просят журналистов написать о том что они думают о Зените?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:27, ред.
Мойсесу из ЦСКА и Литвинову из Спартака точно сказали с кем они завтра играют ???
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:13, ред.
А собственно что тут смешного?
Мойсес правильно сказал, что Зенит вложил колоссальные инвестиции в свое развитие.
У них отличный стадион, база, академии, команда гегемон в чемпионате и на ближайшее время у них конкурентов нет. Состав и скамейка, которых нет ни в одной другой команде.
Всё правильно и смешного тут нет.
Если вы имели ввиду, что в Зените мало своих воспитанников? То это уже совсем другая тема.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:06
Завтра в "дерби всея Руси" встречаются ЦСКА и Спартак, но игроки команд Мойсес (ЦСКА) и Литвинов (Спартак) всё о Зените говорят и о его не непобедимости.
Интересно, что оба клуба как раз проиграли Зениту в чемпионате.
А ещё говорят, что мы ни на кого не смотрим, думаем только о себе и о ближайшем сопернике.
Ребята мы ждём шоу в завтрашнем матче, готовитесь к нему, а не думайте о Зените и чемпионстве!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:59
Я знаю, что этот клуб вложил колоссальные инвестиции в свое развитие.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1332298/moyses-zenit 15.10.2022
Поржал)))
5t3gr2zbvm9s
5t3gr2zbvm9s
вчера в 09:43
Такие мысли должны быть у всех в команде
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:43
Всё правильно сказано. Удачи ЦСКА.
lotsman
lotsman
вчера в 09:39
Вам завтра надо одолеть Спартак, который тоже хочет победить.
Gahi
Gahi
вчера в 09:33
Всё правильно, нужно выходить и играть с любым соперником до последней минуты матча. Удачи
Гость
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