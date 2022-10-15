Защитник ЦСКА Мойсес — о «Зените»: «Нет ни одной непобедимой команды»

Защитник ЦСКА поделился мнением о «Зените».

Мы должны признать, что это очень хорошая команда. Я знаю, что этот клуб вложил колоссальные инвестиции в свое развитие. Но я считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда‑нибудь проигрывают. Да, сейчас они заслуженно на первом месте, но мы хотим победить.