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Эдди Хау не считает, что «Ньюкаслу» нужен Роналду

вчера, 17:19

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не нужен его команде.

Мы стараемся становиться сильнее в долгосрочной перспективе, у нас есть план развития. Сейчас у нас достаточно возрастная команда, мы должны сделать больший акцент на молодежи.

Нужно снизить средний возраст коллектива. В рамках нашего развития это очень важно. Поэтому, вероятно, это не та сделка, которую мы хотим совершить. Но мы все равно уважаем уровень игры Роналду.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:11
Никому не нужен старик
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:38, ред.
Он пришёлся ко двору Зениту, но увы в ЛЧ не играет, а так его команда лидер и все остальные, Рона покупать ради имени, он уже не тот, Ибра если мог в возрасте эффектные голы забивать, Рон нет да и скис, надо предсезонку проходить, а не истерить, теперь и в состав редко попадает Стартовый и заменяют не смиотря на имя. P.S. Рон за собой потянет персофанов и хейтеров в новый клуб, НУ И МЕДИЙКУ, РАНЬШЕ РАБОТАЛ НА ИМЯ ТЕПЕРЬ имя ЕГО КОРМИТ
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 18:11
Роналду 5 ЛЧ, Ньюкасл и аргентинская обуза 4.))))
Elliada
Elliada
вчера в 18:01
Он никому не нужен. Летом топы его отшили, сейчас середняки его посылают
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:59
Где там МЮ сейчас играет? Роналду их вывел в ЛЧ?
И что за такой топ уровень, который нафиг никому не нужен?
Даже уже тренер в открытую говорит, что хочет стать сильнее, поэтому это дно ненужно, а вы всё о нём песни поёте. Ему вообще с Европы валить надо, в МЛС или к шейхам.
В МЛС и то только на год, ну два максимум, после его и там презирать будут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:52
Красиво сказал.
Мы хотим развиваться, а не задницу нарциссу целовать!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:32
Все новости о Роналду в последнее время объединяет одна и та же фраза - "не нужен"
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:28
Кстати, возможно это было бы хорошим вариантом и для Ньюкасла и для Роналду. Ньюкаслу не хватает нападающего топ-уровня, а Роналду мог попробовать вывести сорок в ЛЧ.
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