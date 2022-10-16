Эдди Хау не считает, что «Ньюкаслу» нужен Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не нужен его команде.
Мы стараемся становиться сильнее в долгосрочной перспективе, у нас есть план развития. Сейчас у нас достаточно возрастная команда, мы должны сделать больший акцент на молодежи.
Нужно снизить средний возраст коллектива. В рамках нашего развития это очень важно. Поэтому, вероятно, это не та сделка, которую мы хотим совершить. Но мы все равно уважаем уровень игры Роналду.
И что за такой топ уровень, который нафиг никому не нужен?
Даже уже тренер в открытую говорит, что хочет стать сильнее, поэтому это дно ненужно, а вы всё о нём песни поёте. Ему вообще с Европы валить надо, в МЛС или к шейхам.
В МЛС и то только на год, ну два максимум, после его и там презирать будут.
И что за такой топ уровень, который нафиг никому не нужен?
Даже уже тренер в открытую говорит, что хочет стать сильнее, поэтому это дно ненужно, а вы всё о нём песни поёте. Ему вообще с Европы валить надо, в МЛС или к шейхам.
В МЛС и то только на год, ну два максимум, после его и там презирать будут.