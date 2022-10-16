Эдди Хау не считает, что «Ньюкаслу» нужен Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» не нужен его команде.

Мы стараемся становиться сильнее в долгосрочной перспективе, у нас есть план развития. Сейчас у нас достаточно возрастная команда, мы должны сделать больший акцент на молодежи.

Нужно снизить средний возраст коллектива. В рамках нашего развития это очень важно. Поэтому, вероятно, это не та сделка, которую мы хотим совершить. Но мы все равно уважаем уровень игры Роналду.