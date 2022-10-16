Рианчо заявил, что в России арбитры подсуживают «Зениту»

Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда сложно судить, но судьи в России всегда были уважительны к футболистам и клубам, в также принимали большинство верных решений.

В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у «Зенита». Но такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны. Уверен, что после сегодняшнего дерби мы будем говорить об отличной игре футболистов и качественном судействе Карасева. Не думаю, что сегодня будет катастрофа с судейством.