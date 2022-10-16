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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Рианчо заявил, что в России арбитры подсуживают «Зениту»

вчера, 16:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда сложно судить, но судьи в России всегда были уважительны к футболистам и клубам, в также принимали большинство верных решений.

В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у «Зенита». Но такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны. Уверен, что после сегодняшнего дерби мы будем говорить об отличной игре футболистов и качественном судействе Карасева. Не думаю, что сегодня будет катастрофа с судейством.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:34
ещё один муданчО
pomor45
pomor45
вчера в 18:50
Если, по его утверждению, " в любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу", то сделал бы милость и привёл несколько примеров из западных лиг. Или безопасно 59ть можно только про Россию?
112910415
112910415
вчера в 18:46
ну бывает, бывает ... )
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 18:00
Ну, Америку он не открыл. ))
Брулин
Брулин
вчера в 17:45
Я вот не понимаю зачем у него интервью берут если его мнение ноль и он никому не интересен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:36
Рианчо - испанский Петржела....
Что б не забывали готовы говорить всякую чушь...
У них походу соревнование...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:56
Даже иностранцы это видят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:35
Джокер свое дело помнит и благодарен за свою карьеру.
Росли вместе с Ареной.
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:34
Уверен, что сегодня будет честная борьба
И пусть победит сильнейший
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vovakripto (раскрыть)
вчера в 16:33
Приветствую. Раздел Правила конкурса - https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=90
Vovakripto
Vovakripto
вчера в 16:27
Как играть?)
drug01
drug01
вчера в 16:23
Это всё враньё
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