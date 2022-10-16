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Аллегри: «Мы сделали первый шаг к выходу из сложной ситуации»

вчера, 08:50
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на победу над «Торино».

Ребята показали, что они команда. Мы провели организованный матч, нанесли много ударов по воротам.

Мы сделали первый шаг к выходу из сложной ситуации, теперь нужно продолжать.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 10:41
Аллегрова лучше бы молчала
Ну какой шаг? Случайный отскок в самой концовке?
В таблице полный швахт
В ЛЧ делят последние места с Маккаби
В Серии А 7-8места даже после этой победы
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:58
Если играть по принципам В. Ульянова (Ленина), то после шага вперед бывает два шага назад.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 08:51
Это ещё не показатель.
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