Аллегри: «Мы сделали первый шаг к выходу из сложной ситуации»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на победу над «Торино».
Ребята показали, что они команда. Мы провели организованный матч, нанесли много ударов по воротам.
Мы сделали первый шаг к выходу из сложной ситуации, теперь нужно продолжать.
Ну какой шаг? Случайный отскок в самой концовке?
В таблице полный швахт
В ЛЧ делят последние места с Маккаби
В Серии А 7-8места даже после этой победы
Ну какой шаг? Случайный отскок в самой концовке?
В таблице полный швахт
В ЛЧ делят последние места с Маккаби
В Серии А 7-8места даже после этой победы