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Агбонлахор: «Если Роналду не справляется, у МЮ хватает других вариантов»

вчера, 22:56

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о поведении нападающего ПСЖ Лионеля Месси и игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время замен.

Если Роналду не справляется, у МЮ хватает альтернативных вариантов. В игру могут войти Эланга, Рэшфорд.

Я смотрел немало матчей ПСЖ, и Месси меняли в каждой из этих игр. Он не хулиганит. Он покидает поле, жмет руку тренеру и садится на скамейку.

То, что ты великолепный футболист, еще не означает, что ты можешь считать, что тебя нельзя менять.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:54
Кто-то гавк..л, что он лидер... Он лузер...
Elliada
Elliada
вчера в 23:26
Балласту самое место на лавке. Покупателей на него нет. Придется держать его до лета. А потом пусть катится на все 4 стороны
yzbq9gca6498
yzbq9gca6498
вчера в 23:01
Трудное время наступило у него
Гость
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