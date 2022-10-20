Агбонлахор: «Если Роналду не справляется, у МЮ хватает других вариантов»

Бывший футболист «Астон Виллы» высказался о поведении нападающего ПСЖ и игрока «Манчестер Юнайтед» во время замен.

Если Роналду не справляется, у МЮ хватает альтернативных вариантов. В игру могут войти Эланга, Рэшфорд.

Я смотрел немало матчей ПСЖ , и Месси меняли в каждой из этих игр. Он не хулиганит. Он покидает поле, жмет руку тренеру и садится на скамейку.

То, что ты великолепный футболист, еще не означает, что ты можешь считать, что тебя нельзя менять.