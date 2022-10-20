Гюндоган: «У Холанда есть мастерство – это видно»

Полузащитник «Манчестер Сити» полагает, что нападающий «горожан» в будущем получит «Золотой мяч».

У Холанда есть мастерство – это видно. Он делает огромный вклад в игру команды, а также в футбол в целом. Важно и то, как он справляется с моментами, которые имеют значение для него. Его характер и настрой видны на тренировках и во время матчей. Он особенный.

А еще Эрлинг очень скромный. Он понимает, что для того, чтобы стать лучше, необходимо много работать. Эти качества помогут Холанду становиться еще лучше. Не только в этом сезоне, но и в дальнейшем.

Он станет невероятным игроком. Эрлинг уже таков, но он станет еще лучше. Его шансы на «Золотой мяч» вырастут.