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Гюндоган: «У Холанда есть мастерство – это видно»

вчера, 18:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган полагает, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд в будущем получит «Золотой мяч».

У Холанда есть мастерство – это видно. Он делает огромный вклад в игру команды, а также в футбол в целом. Важно и то, как он справляется с моментами, которые имеют значение для него. Его характер и настрой видны на тренировках и во время матчей. Он особенный.

А еще Эрлинг очень скромный. Он понимает, что для того, чтобы стать лучше, необходимо много работать. Эти качества помогут Холанду становиться еще лучше. Не только в этом сезоне, но и в дальнейшем.

Он станет невероятным игроком. Эрлинг уже таков, но он станет еще лучше. Его шансы на «Золотой мяч» вырастут.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:31
Холанд всё же необычный игрок. Главный его конкурент в Париже тоже хорош, но думаю, Холанд раньше его получит ЗМ
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:56
Если все будет хорошо - Холанда ожидает большое будущее!
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