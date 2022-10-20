Фердинанд раскритиковал игру «Тоттенхэма»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игру «Тоттенхэма» в матче АПЛ против МЮ (0:2).

На данный момент не могу утверждать, что предпочел бы видеть во главе МЮ Конте вместо тен Хага. Антонио – замечательный специалист, у него есть сильные качества, которые мне очень нравятся. Он победитель, диктующий свои условия, он следит за дисциплиной, уделяет много внимания деталям.

Но если прямо сейчас сравнить игру двух коллективов, то можно понять, что «шпоры» играют примитивно, особенно против сильных соперников. Я видел их игру против «Арсенала» – большую часть матча они просто сидели в своей штрафной. Они опасно контратаковали, но на этом все.