Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру «Тоттенхэма» в матче АПЛ против МЮ (0:2).
На данный момент не могу утверждать, что предпочел бы видеть во главе МЮ Конте вместо тен Хага. Антонио – замечательный специалист, у него есть сильные качества, которые мне очень нравятся. Он победитель, диктующий свои условия, он следит за дисциплиной, уделяет много внимания деталям.
Но если прямо сейчас сравнить игру двух коллективов, то можно понять, что «шпоры» играют примитивно, особенно против сильных соперников. Я видел их игру против «Арсенала» – большую часть матча они просто сидели в своей штрафной. Они опасно контратаковали, но на этом все.
Большую часть времени встречи, если не всю игру, МЮ переигрывал «Тоттенхэм», особых шансов у «шпор» не было. «Тоттенхэм» как будто лишился уверенности в себе. Я не знаю, можно ли оценить работу тен Хага в этом сезоне выше, чем работу Конте, но траектория у Эрика выглядит более многообещающей.