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Оуэн назвал фаворитов чемпионата Англии

вчера, 20:59

Экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн оценил расклад сил в борьбе за попадание в топ-4 таблицы АПЛ.

Назвать четверку непросто. Разумеется, туда можно включить «Манчестер Сити». Думаю, «Челси» тоже. А еще «Арсенал». Сложно кого-то из них не включить. Однако мне трудно выбрать между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Я назову «Ливерпуль», но «шпоры» хороши, как можно их не упомянуть?

У «Манчестер Юнайтед» есть неплохие шансы. Но какая-то большая команда, которую все ждали в четверке, в этом сезоне окажется вне топ-4. Полагаю, «Ливерпуль» все еще можно относить к элитным клубам. Даже если оставить за скобками тот факт, что «Арсенал» здорово вошел в сезон и опережает «Ливерпуль» очков на десять, я все еще думаю, что «Сити» и мерсисайдцы – два лучших коллектива Европы.

Поэтому мне сложно выбрать. Думаю, что «Тоттенхэм» и МЮ не попадут в четверку.

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Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:37
За четвертую путёвку поспорят следующие соперники в туре : Челси и МЮ... В теории Конте пока пролетает... Но всё может измениться... Если не будет травм, что после ЧМ маловероятно, то Тоттенхэм на зубах может зацепиться ..
monah-10
monah-10
вчера в 21:00
В принципе все так и будет.
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