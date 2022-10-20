Оуэн назвал фаворитов чемпионата Англии

Экс-футболист сборной Англии оценил расклад сил в борьбе за попадание в топ-4 таблицы АПЛ .

Назвать четверку непросто. Разумеется, туда можно включить «Манчестер Сити». Думаю, «Челси» тоже. А еще «Арсенал». Сложно кого-то из них не включить. Однако мне трудно выбрать между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Я назову «Ливерпуль», но «шпоры» хороши, как можно их не упомянуть?

У «Манчестер Юнайтед» есть неплохие шансы. Но какая-то большая команда, которую все ждали в четверке, в этом сезоне окажется вне топ-4. Полагаю, «Ливерпуль» все еще можно относить к элитным клубам. Даже если оставить за скобками тот факт, что «Арсенал» здорово вошел в сезон и опережает «Ливерпуль» очков на десять, я все еще думаю, что «Сити» и мерсисайдцы – два лучших коллектива Европы.