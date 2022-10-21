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ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду тренировался по индивидуальной программе

вчера, 12:24

Стало известно, что делал сегодня форвард МЮ Криштиану Роналду после отстранения от тренировок с основным составом «красных дьяволов».

Утверждается, что португалец прибыл на базу клуба одновременно с игроками молодежной команды, но тренировался индивидуально.

В тот момент на базе не было никого из игроков основной команды МЮ.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 23:46, ред.
КР7 - это не просто обычный школяр. Он суперзвезда, игрок выигравший наибольшее количество трофеев ЛЧ, Лучший бомбардир ЛЧ, Лучший бомбардир в целом за клуб и сборную по отдельности и вместе, не считая все остальные его награды. Он- человек который влюбил в футбол миллионы людей в мире. Кумир самих Мбаппе и Холландов на которых вы будете анонизировать еще несколько десятков лет. В данном случае виноват клуб или же тренер, который решил оставить его, хоть он хотел уйти, и в конечном счете не дает ему играть. Игроку калибра КР7, такое кажется унизительным, он даже в прошлом сезоне тащил клуб, а его не выпускают просто так в важных матчах или же дают 5 мин, где смысла уже нет выходить. Отпустите Чемпиона зимой, пусть найдет своего тренера и свой клуб, и пусть дальше бьет всевозможные рекорды Гиннеса и Истории Футбола в целом
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:29
Он всегда так делает/
05reg
05reg
вчера в 17:24
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:05
    Балласт встал на один ряд с Дзюбой и Кокорином
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 15:01
    Это его проблемы
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 13:04
    Пора уже книгу Роналду писать под заголовком - "Как из звезды мирового футбола стать изгоем".
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 12:53
    Можно уже не тренироваться, все равно играть не будет.
    Золoтой Мяч
    Золoтой Мяч
    вчера в 12:38
    Такого хамского поведения не было никогда!
    Твоя команда выиграла 2-0! Ты должен быть рад! Значит тренер выбрал правильный состав, раз выиграли.
    А Пеналду плевать на команду. Он согласен даже на проигрыш 2-4 лишь бы эти 2 года были записаны на его счёт!
    Золoтой Мяч
    Золoтой Мяч
    вчера в 12:36
    А куда делись все персофаны португальского избалованного ребёнка?)
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 12:32
    Пресс качает... Ждём фото... А-ха-ха-ха...
    erla1984
    erla1984 ответ k4xtg2uy6m2y (раскрыть)
    вчера в 12:29
    в молодежке до 21 года?
    k4xtg2uy6m2y
    k4xtg2uy6m2y
    вчера в 12:25
    Значит будет играть!
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