Роналду тренировался по индивидуальной программе

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вчера, 12:24

Стало известно, что делал сегодня форвард МЮ после отстранения от тренировок с основным составом «красных дьяволов».

Утверждается, что португалец прибыл на базу клуба одновременно с игроками молодежной команды, но тренировался индивидуально.