Роналду тренировался по индивидуальной программе

Стало известно, что делал сегодня форвард МЮ Криштиану Роналду после отстранения от тренировок с основным составом «красных дьяволов».
Утверждается, что португалец прибыл на базу клуба одновременно с игроками молодежной команды, но тренировался индивидуально.
В тот момент на базе не было никого из игроков основной команды МЮ.
Твоя команда выиграла 2-0! Ты должен быть рад! Значит тренер выбрал правильный состав, раз выиграли.
А Пеналду плевать на команду. Он согласен даже на проигрыш 2-4 лишь бы эти 2 года были записаны на его счёт!
Твоя команда выиграла 2-0! Ты должен быть рад! Значит тренер выбрал правильный состав, раз выиграли.
А Пеналду плевать на команду. Он согласен даже на проигрыш 2-4 лишь бы эти 2 года были записаны на его счёт!