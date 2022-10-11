«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ . Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Первый сбор Марцел хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это.