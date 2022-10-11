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«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ

вчера, 20:51

«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ. Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Первый сбор Марцел хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:53
Зависть - плохое чувство
К тому же полететь в Дубай и тем более Турцию может позволить практически каждый
Особенно, если не прикармливать турфирмы, а самому найти билеты по выгодной цене и забронировать отель
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:55
Если решили, значит так и будет. Только надо победить.
pomor45
pomor45
вчера в 21:09
Хорошо живут ребята, не бедствуют, как многим представляется. Вообще в РПЛ рай земной: работы по щиколотку - благ по горло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:56
Правильное решение. Готовь сани летом !)
Гость
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