Городовой: «Мы не можем выходить на поле и отбывать там номер»

Вратарь «Факела» похвалил нового главного тренера команды .

Мы и при Олеге Петровиче пытались показать лучший результат, и при Пятибратове тоже стараемся. Не важно, кто тренер. Мы всегда будем стараться показывать максимум, потому что на нас приходит куча народу, нас смотрят по телевизору. Очень много болельщиков из других регионов, многие пишут и поддерживают. Мы не можем выходить на поле и отбывать там номер. Поэтому мы выходим и бьемся за «Факел», за болельщиков и за самих себя.

Адаптация к новому тренеру проходит успешно. Мы просто знаем его требования, он знает каждого. Проблем у нас никаких нет.