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Городовой: «Мы не можем выходить на поле и отбывать там номер»

вчера, 14:12

Вратарь «Факела» Алексей Городовой похвалил нового главного тренера команды Дмитрия Пятибратова.

Мы и при Олеге Петровиче пытались показать лучший результат, и при Пятибратове тоже стараемся. Не важно, кто тренер. Мы всегда будем стараться показывать максимум, потому что на нас приходит куча народу, нас смотрят по телевизору. Очень много болельщиков из других регионов, многие пишут и поддерживают. Мы не можем выходить на поле и отбывать там номер. Поэтому мы выходим и бьемся за «Факел», за болельщиков и за самих себя.

Адаптация к новому тренеру проходит успешно. Мы просто знаем его требования, он знает каждого. Проблем у нас никаких нет.

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Бубнин
Бубнин
вчера в 15:14
Надо хорошо играть. Стараться не проигрывать, а выигрывать матчи.
shlomo
shlomo
вчера в 14:20
Воронежцы, даже несмотря на сомнительную отставку Олега Василенко, продолжили набирать очки (победа над Локо и три ничьи в четырех последних матчах) и уже закрепляются в зоне стыков а не прямого вылета. А при определенный раскладах и запросто могут побороться и за 12 строчку. Пожелаю им удачи и задержаться в РПЛ на долгое время.
y8ppy5pm7tj4
y8ppy5pm7tj4
вчера в 14:14
Там надо играть
Гость
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