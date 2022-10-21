Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Ле Таллек: «Пытаемся делать то, что от нас хочет Талалаев»

вчера, 13:49

Футболист «Торпедо» Дамьен Ле Таллек порассуждал о целях команды в текущем сезоне.

Самое важное — побеждать. Мы должны играть лучше, чтобы двигаться вверх по турнирной таблице.

Мы очень много разговаривали, работали с приходом Талалаева. Пытаемся делать то, что от нас хочет тренер. Это только начало.

Цели в Кубке России? Честно говоря, мы не разговаривали об этом. На данный момент мы сфокусированы на РПЛ. Если мы будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Не удивлюсь, если Промес захочет получить паспорт России»
Вчера, 23:22
Гуренко: «Сёмин — оптимальная кандидатура в „Локомотив“ на полгода»
Вчера, 23:09
Колыванов: «„Спартак“ мог бы выступить лучше „Зенита“ в еврокубках»
Вчера, 22:29
Самедов назвал лучшего легионера РПЛ
Вчера, 22:06
Б. Игнатьев: «Уровень нашего футбола не соответствует лучшим клубам Европы»
Вчера, 21:54
Шунин: «Сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет»
Вчера, 21:41
Сортировать
Все комментарии
Vanatur
Vanatur
вчера в 17:26
Все трудно.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:12
Все игроки в команде должны хорошо играть и побеждать в матчах.
drug01
drug01
вчера в 14:35
Тренер толковвй, надо его слушать
shlomo
shlomo
вчера в 14:03, ред.
На мой непрофессиональный взгляд Талалаев это рискованный выбор для Торпедо. Как минимум в двух случаях он не смог спасти команды от вылета, а именно такая задача стоит перед ним в Торпедо, которое осело на дне турнирной таблицы с начала сезона (Волга и Крылья...).

Конечно, Торпедо еще далеко от решающей стадии борьбы за выживание ( в перспективе дистанция позволяет команде набрать ход, чтобы не решать задачу в последний момент). Но это не отменяет того факта, что автозаводцы все равно будут считаться одними из кандидатов на вылет из РПЛ.
4m3qmymzp5zc
4m3qmymzp5zc
вчера в 13:55
хочется в это верить, удачи...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 