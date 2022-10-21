Ле Таллек: «Пытаемся делать то, что от нас хочет Талалаев»

Футболист «Торпедо» Дамьен Ле Таллек порассуждал о целях команды в текущем сезоне.
Самое важное — побеждать. Мы должны играть лучше, чтобы двигаться вверх по турнирной таблице.
Мы очень много разговаривали, работали с приходом Талалаева. Пытаемся делать то, что от нас хочет тренер. Это только начало.
Цели в Кубке России? Честно говоря, мы не разговаривали об этом. На данный момент мы сфокусированы на РПЛ. Если мы будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот.
Конечно, Торпедо еще далеко от решающей стадии борьбы за выживание ( в перспективе дистанция позволяет команде набрать ход, чтобы не решать задачу в последний момент). Но это не отменяет того факта, что автозаводцы все равно будут считаться одними из кандидатов на вылет из РПЛ.
Конечно, Торпедо еще далеко от решающей стадии борьбы за выживание ( в перспективе дистанция позволяет команде набрать ход, чтобы не решать задачу в последний момент). Но это не отменяет того факта, что автозаводцы все равно будут считаться одними из кандидатов на вылет из РПЛ.