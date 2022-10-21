Ле Таллек: «Пытаемся делать то, что от нас хочет Талалаев»

Футболист «Торпедо» порассуждал о целях команды в текущем сезоне.

Самое важное — побеждать. Мы должны играть лучше, чтобы двигаться вверх по турнирной таблице.

Мы очень много разговаривали, работали с приходом Талалаева. Пытаемся делать то, что от нас хочет тренер. Это только начало.