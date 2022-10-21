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Сёмин: «У „Динамо“ нет прежней искры»

вчера, 13:33

Бывший наставник «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал игру москвичей в этом сезоне.

Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

Я не только о Захаряне. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:43
Прочитав слова Палыча и сразу на ум пришёл эпизод из фильма "Москва слезам не верит".
— А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет...

Собственно так же и в РПЛ нет стабильности, причём от слова совсем в последние годы.
То есть есть гегемон Зенит, а остальные команды, один сезон подымаются, второй падают в низ и так все по кругу.
Динамо собрав более чем хороший по нынешним временам ещё год назад задала такой темп, что все видели его в конкурентах Зенита на ближайшие годы в борьбе за золото. А что мы видим сейчас?
То же самое можно сказать и про Локо, Спартак, ЦСКА, Краснодар.
Это уж точно стабильности нет!


ДСА
ДСА
вчера в 16:36
Игроки разжирели на хороших зарплатах.
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 16:21
Сёма успел закосить в больничку, когда дербанил бабло Федорычева. Целенаправленно шёл на бабло, не думая давать результат.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:16
Игорь- подписываюсь под каждым словом!!!!!!! Больше, добавить нечего.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Привет дружище. ✊️
Время расставит всё по местам. Но всё равно очень не выразительно смотрится сама игра динамиков ( пока ) . И есть ли вообще надежда на положительный результат прибывания Йокановича на посту главного тренера , большой вопрос. Понимаю что любая перестройка требует время и усилий всей клубной системы, от инвесторов , спортивного директора, всего менеджерского состава и конечно же главного тренера и самой команды . А это очень кропотливый труд . С кем-то надо будет попрощаться из состава, кого-то приобрести. И это всё под систему , схемы и тактики главного тренера. И очень многое зависит от руководства клуба, захотят ли они этого и смогут ли они выделить энное количество казначейских билетов под запросы главного тренера ??? К сожалению наши руководители требуют от главного тренера результатов, здесь и сейчас. А тратить деньги 💰 💰 💰 и терять время для них не очень хочется. И эта беда всего футбола, особенно российского . А Газпром только один , и им все эти проблемы до лампочки, это же народное достояние!)) Расходник не мерянный !(
Вообщем посмотрим что и как получится у Йокановича. Как говорится, цыплят по осени считают. Удачи вам Динамики . Всем Добра !
lotsman
lotsman
вчера в 15:12
От смены тренеров искра не появится.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:29
Игорь, привет!
Игорь, перестройка- всегда сложный и болезненный процесс. В этом случае, надо или доверять тренеру, или избавляться от него. Я не делаю события от победы над Ростовом и понимаю, что завтра ДИНАМО предстоит труднейшая игра. Но всё-таки, я всецело доверяю Йокановичу и надеюсь, что он добьётся необходимых результатов. О заоблачных результатах в этом сезоне, я не мечтаю. Сезон сложный, с учетом всех проблем команды. Победа над Ростовом меня не впечатлила, я не увидел главного- лица ДИНАМО. А без этого, не о чем и говорить. Вобщем, посмотрим....
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:20
Непонятно к чему эта перестройка приведёт с новым тренером.
Capral
Capral
вчера в 13:50, ред.
Сёмин главного не говорит- при ком затухли молодые игроки ДИНАМО?! Уже весной этого года Тюкавин присел на лавку, а Захарян начал откровенно спорить с арбитрами и его игра поблекла. Если молодые пацаны попадают в руки НИЧТОЖЕСТВА, они механически начинают деградировать. Молодых надо воспитывать, им надо помогать расти и развиваться. И о какой искре говорит Сёмин?! Пацанский бестолковый футбол он называет искрой??? Ну, в таком случае, могу напомнить Палычу его период работы в ДИНАМО в 2006. Не думаю, что ему будет приятно....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:39
это точно и Захарян затух.
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