Сёмин: «У „Динамо“ нет прежней искры»

Бывший наставник «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал игру москвичей в этом сезоне.
Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.
Я не только о Захаряне. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.
Игорь, перестройка- всегда сложный и болезненный процесс. В этом случае, надо или доверять тренеру, или избавляться от него. Я не делаю события от победы над Ростовом и понимаю, что завтра ДИНАМО предстоит труднейшая игра. Но всё-таки, я всецело доверяю Йокановичу и надеюсь, что он добьётся необходимых результатов. О заоблачных результатах в этом сезоне, я не мечтаю. Сезон сложный, с учетом всех проблем команды. Победа над Ростовом меня не впечатлила, я не увидел главного- лица ДИНАМО. А без этого, не о чем и говорить. Вобщем, посмотрим....
Игорь, перестройка- всегда сложный и болезненный процесс. В этом случае, надо или доверять тренеру, или избавляться от него. Я не делаю события от победы над Ростовом и понимаю, что завтра ДИНАМО предстоит труднейшая игра. Но всё-таки, я всецело доверяю Йокановичу и надеюсь, что он добьётся необходимых результатов. О заоблачных результатах в этом сезоне, я не мечтаю. Сезон сложный, с учетом всех проблем команды. Победа над Ростовом меня не впечатлила, я не увидел главного- лица ДИНАМО. А без этого, не о чем и говорить. Вобщем, посмотрим....
— А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет...
Собственно так же и в РПЛ нет стабильности, причём от слова совсем в последние годы.
То есть есть гегемон Зенит, а остальные команды, один сезон подымаются, второй падают в низ и так все по кругу.
Динамо собрав более чем хороший по нынешним временам ещё год назад задала такой темп, что все видели его в конкурентах Зенита на ближайшие годы в борьбе за золото. А что мы видим сейчас?
То же самое можно сказать и про Локо, Спартак, ЦСКА, Краснодар.
Это уж точно стабильности нет!
https://youtu.be/4Ka4ZGS_Yqs
— А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет...
Собственно так же и в РПЛ нет стабильности, причём от слова совсем в последние годы.
То есть есть гегемон Зенит, а остальные команды, один сезон подымаются, второй падают в низ и так все по кругу.
Динамо собрав более чем хороший по нынешним временам ещё год назад задала такой темп, что все видели его в конкурентах Зенита на ближайшие годы в борьбе за золото. А что мы видим сейчас?
То же самое можно сказать и про Локо, Спартак, ЦСКА, Краснодар.
Это уж точно стабильности нет!