Сёмин: «У „Динамо“ нет прежней искры»

Бывший наставник «Динамо» прокомментировал игру москвичей в этом сезоне.

Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

Я не только о Захаряне. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.