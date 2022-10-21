Сёмин — о «Локо»: «Играли всего 60-70 минут, а потом останавливались»

Бывший главный тренер «Локомотива» оценил результаты железнодорожников.

В чем главная проблема «Локомотива»? Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была, вероятно, провалена... Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...