Сёмин — о «Локо»: «Играли всего 60-70 минут, а потом останавливались»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил результаты железнодорожников.
В чем главная проблема «Локомотива»? Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была, вероятно, провалена... Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.
За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...
Потом вроде физику подтянули, но тут немцам авторитет Лоськова с Пашининым не понравился и их убрали из команды, что привело к потери понимания игроками немецкого тренерского штаба.
Лоськов с Пашининым как раз были тем самым необходимым звеном, который приводит смысл игре. А так игроки просто не понимали, что им делать на поле и почему они вообще здесь находятся.
Сейчас когда Дима с Олегом вернулись в команду, должен появиться умный футбол, а если ещё и физика будет, то Локо должен выбраться из ямы.
Конечно строить грандиознейшие планы не стоит, так как команду надо по сути строить заново. Но мы надеемся на лучшее.
Потом вроде физику подтянули, но тут немцам авторитет Лоськова с Пашининым не понравился и их убрали из команды, что привело к потери понимания игроками немецкого тренерского штаба.
Лоськов с Пашининым как раз были тем самым необходимым звеном, который приводит смысл игре. А так игроки просто не понимали, что им делать на поле и почему они вообще здесь находятся.
Сейчас когда Дима с Олегом вернулись в команду, должен появиться умный футбол, а если ещё и физика будет, то Локо должен выбраться из ямы.
Конечно строить грандиознейшие планы не стоит, так как команду надо по сути строить заново. Но мы надеемся на лучшее.