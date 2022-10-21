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Сёмин — о «Локо»: «Играли всего 60-70 минут, а потом останавливались»

вчера, 12:28

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил результаты железнодорожников.

В чем главная проблема «Локомотива»? Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была, вероятно, провалена... Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:45
Мой комментарий находится в лучших, а очков нет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:36
Сёмин настроен оптимистично.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:02, ред.
С первых матчах в чемпионате было заметно, что Локо играл нормально, но после 70 минуты выдыхался и его просто добивали как загнанного зверя.
Потом вроде физику подтянули, но тут немцам авторитет Лоськова с Пашининым не понравился и их убрали из команды, что привело к потери понимания игроками немецкого тренерского штаба.
Лоськов с Пашининым как раз были тем самым необходимым звеном, который приводит смысл игре. А так игроки просто не понимали, что им делать на поле и почему они вообще здесь находятся.
Сейчас когда Дима с Олегом вернулись в команду, должен появиться умный футбол, а если ещё и физика будет, то Локо должен выбраться из ямы.
Конечно строить грандиознейшие планы не стоит, так как команду надо по сути строить заново. Но мы надеемся на лучшее.
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2u68x932f9x3
вчера в 12:59
Зря немчуру просто так отпустили, надо было бы болелам выдать на полчасика чтобы отнянькали их по заслугам
Capral
Capral
вчера в 12:47
ДИНАМО завтра будет очень тяжело в игре с Локомотивом. Соперник для нас крайне неудобный во все времена. В 1977 и 1980 дважды проигрывали железнодорожникам. Завтра, конечно надеюсь на победу, но больше склоняюсь к ничьей, которая тоже под вопросом. По составу, Локо сильнее чем Ростов, потому и призывал болельщиков ДИНАМО не радоваться преждевременно. ДИНАМО только на стадии становления, строительство команды продолжается. Кирпичик за кирпичиком в общую кладку динамовского Дома. Локомотив, даже в таком состоянии всегда опасен....
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:44
Палыч пора возглавить Локо!
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