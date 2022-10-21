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Кечинов: «Абаскаль – любимец фанатов „Спартака“»

вчера, 09:47

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

Не могу сказать, что условного Кононова с первых дней в штыки приняли. Но не было результата, а кроме того, определенные действия, слова тренера могли не понравиться болельщикам. Может быть, почувствовали в нём какую-то мягкотелость.

Абаскаль – наоборот. Даже проиграв 0:4 «Зениту», испанец не стал никого винить, признал свои ошибки и принял удар на себя. Проиграли-то без шансов. У нас у всех снова были упаднические настроения, а он поступил по-мужски и этим подкупил людей.

А потом был «Ахмат», когда даже в меньшинстве команда бежала в атаку, создавала моменты. Думаю, после этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. После этого результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль – любимец фанатов.

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Все комментарии
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 21:19
Слова,просто слова...
Как вдует несколько матчей,так сразу всё изменится ..
Уже пройдено у спартака.
Mic
Mic
вчера в 16:51
Какой он ещё любимчик??? я был бы не против, чтобы его уже сейчас в отставку отправили) Такое же позорное поведение как и у Тедеско...
Capral
Capral ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
Не надо брать крайности. Если откровенно, то именно Ваноли поставил Спартаку игру. Именно при нём, в игре Спартака появилась мысль, организация и стройность в атаке. Глупо это отрицать. Абаскаль, фактически еще ничего не успел сделать, и времени, чтобы делать выводы, тоже прошло немного.
kostjan 58
kostjan 58
вчера в 16:37
вспомним Карреру.
Супервайзер
Супервайзер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:10
"Абаскаль пришел на все готовое." Короче, как всегда, на багаже Кононова выезжает )).
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:06
Помню Кононов по началу тоже в любимцах ходил. а потом...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:12
Фантазирует кечинов.
Capral
Capral
вчера в 11:21, ред.
Ничего не имею против Абаскаля, но на мой взляд, уже при Ваноли игра Спартака стала улучшаться, что и показали матчи с ДИНАМО во 2-м круге и в финале кубка. Именно Ваноли начал ставить Спартаку содержательную игру. Фактически, Абаскаль пришел на все готовое. Команда, практически не понесла кадровые потери, а учитывая мощнейшую атаку КБ, всё выглядит вполне логично. Посмотрел бы я, как Абаскаль справился бы с теми кадровыми проблемами, которые постигли ДИНАМО. Еще раз говорю- ничего не имею к ГТ Спартака, но возносить его до небес преждевременно, главные матчи Спартака впереди. Весной поглядим. Каррера, тоже, не плохо работал и даже чемпионом стал, а потом лишился должности. Настораживает то, что сам Абаскаль, никогда не играл в футбол. Ну вот, както не вяжется....
Izmar
Izmar
вчера в 10:34
Надолго ли? Весной нового любимца искать будут.
ABir
ABir
вчера в 10:32
Пусть Абаскаль продолжает тренировать в том же направлении и побеждает со Спартаком, а болельщики всегда поддержат красивый атакующий коллективный футбол, неравнодушие и волю к победе. и волю к победе
LOpp
LOpp
вчера в 10:27
после прошлогоднего 10-го место, нынешнее 2-ое это достижение.
Абаскаль смог поставить игру, Федун с чебурашкой ушли, жизнь налаживается!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 10:27
Ещё бы - по бровке скачет так, что чуть из трусов не выпрыгивает!
drug01
drug01
вчера в 10:19
Мы это уже проходили, ещё не вечер!!!
ОПС
ОПС
вчера в 10:00
Не все еще игры сыграны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:57
От любви до ненависти один шаг 🚶‍♂️ ☝️😉
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:50
Пока не начнёт проигрывать,любимец!
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