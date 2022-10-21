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Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»

вчера, 10:43

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров остался недоволен форматом Кубка России.

Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.

Напомним, в текущем сезоне Кубка России все 16 клубов РПЛ поделены на четыре группы.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:35
Интрига в группах всё же есть.
db934tfkb43s
db934tfkb43s
вчера в 14:19
Володя! А что в нашем футболе продумано то??? Успешно работает только админресурс!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:43, ред.
Тут как у Буйнова: " Лучше пусть никак..., вместо как-нибудь..."

А если серьёзно..., то капец полный в нашем футболе (да и спорте). Многие из молодёжи (у кого мозги на месте) понимают, что спортивные - золотые годы организма скоротечны, поэтому либо бросают спорт, либо бегут менять гражданство...
Жуть и беспросветность, короче.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:34
Так подал бы идею. Надо было срочно, что-то придумать вместо еврокубков. В итоге, что-то и получилось. Мне плевать какой формат, главное матчи весёлые, где даже Зенитчики проигрывают
pomor45
pomor45
вчера в 13:07
Быстров - эксперт: ещё большая фигня.
lotsman
lotsman
вчера в 12:58
Гоняют мячик по полю, ну и хорошо.
drixor
drixor
вчера в 12:45
Согласен бред полный!
нет смысла вообще напрягаться ...
Garrincha58
Garrincha58 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 12:27
это Вова Быстров он всегда говорит то что думает и не стесняется никого
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:25
не понимаю кто этот формат придумал и для чего зрителей на матчах с гулькин х....н, придумали какие то призовые, а откуда они я не верю что кто то даже по ТВ это смотрит
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:44
Кто это такой ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:28
Впереди не один год экспериментов и "задумок". Все возможные форматы обкатают, спешить некуда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:13
Мне тоже такой формат не нравится!
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:59, ред.
И это мягко сказано. В том, что стало больше матчей плюса тоже не вижу.
7mv4pn5y87fz
7mv4pn5y87fz
вчера в 10:51
Даже Вовану это ясно
Гость
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