Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров остался недоволен форматом Кубка России.
Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.
Напомним, в текущем сезоне Кубка России все 16 клубов РПЛ поделены на четыре группы.
А если серьёзно..., то капец полный в нашем футболе (да и спорте). Многие из молодёжи (у кого мозги на месте) понимают, что спортивные - золотые годы организма скоротечны, поэтому либо бросают спорт, либо бегут менять гражданство...
Жуть и беспросветность, короче.
А если серьёзно..., то капец полный в нашем футболе (да и спорте). Многие из молодёжи (у кого мозги на месте) понимают, что спортивные - золотые годы организма скоротечны, поэтому либо бросают спорт, либо бегут менять гражданство...
Жуть и беспросветность, короче.