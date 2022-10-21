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Байрамян: «Матч против сборной Турции — дополнительная мотивация»

вчера, 16:32

Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян порассуждал об отборочном этапа чемпионата Европы-2024.

Нас уже долгие годы никто не разводил по разным группам с Турцией, поэтому этого можно было ожидать. Мы всегда могли играть с Турцией, если бы попали в одну группу, так что все нормально. Уверен, это будет интересно для всей Армении и всех армян. Матч против сборной Турции — дополнительная мотивация на отборочный раунд чемпионата Европы. Должно быть интересно.

Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним мы точно выйдем на Евро-2024.

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Все комментарии
Google Eagle
Google Eagle ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 17:38
Хотя так?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:31
Зачетно лизнул Карпину
antant1
antant1
вчера в 17:25
Странно
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 17:21
Они будут играть?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:48
Если Байрамян хочет попасть на ЧЕ 2024, да ещё и с Карпиным, то уже сейчас надо пробивать билеты на турнир.
ewkskkhcw4jt
ewkskkhcw4jt
вчера в 16:33
Напряжённая будет игра
Гость
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