Полузащитник сборной Армении порассуждал об отборочном этапа чемпионата Европы-2024.

Нас уже долгие годы никто не разводил по разным группам с Турцией, поэтому этого можно было ожидать. Мы всегда могли играть с Турцией, если бы попали в одну группу, так что все нормально. Уверен, это будет интересно для всей Армении и всех армян. Матч против сборной Турции — дополнительная мотивация на отборочный раунд чемпионата Европы. Должно быть интересно.

Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним мы точно выйдем на Евро-2024.