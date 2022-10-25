Роналду вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» после отстранения

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вчера, 15:22

Нападающий вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Об этом сообщает пресс-служба МЮ .

Португалец был отстранён от тренировок с первой командой и участия в матче с «Челси», а также оштрафован на двухнедельную зарплату за отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».