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Роналду вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» после отстранения

вчера, 15:22

Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Об этом сообщает пресс-служба МЮ.

Португалец был отстранён от тренировок с первой командой и участия в матче с «Челси», а также оштрафован на двухнедельную зарплату за отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».

Роналду вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Роналду вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» после отстранения

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:02
Полностью согласен с тобой. Имея такого преданного летописца, Роналду не нужно будет суетиться по поводу автобиографии. Человек не пропускает ни одну новость про португальца и в каждой новости не менее 2-3 коментов от него...
протон
протон
вчера в 20:20
Похоже тен Хаг все таки перед ним извинился
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:12
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 20:03
    С новым маникюром, Рон хорош !
    Elliada
    Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 19:50
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 19:28
      От того что ты его называешь балластом в каждой новости о нем, тебе легче становится? Он тебя обидел? То что твои клубы он обижал, это факт. Но не воспринимай так близко к сердцу. Ты долго терпел и дождался 37 -38 лет. Но это выглядит немного не по-человечески.
      karnager
      karnager ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      вчера в 19:25
      Как раз-таки наоборот, Роналду проще тренироваться на тренировках и сидеть на лавке, чтобы не дай бог травмироваться, поскольку место в сборной у него 10000% будет
      equipolocal
      equipolocal ответ Иван Стаканов (раскрыть)
      вчера в 17:51
      Исправили.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:23
      притих на время )
      Elliada
      Elliada
      вчера в 17:13
      Это отстранение было неким предупреждением. В первый раз ограничился словами, сейчас наказание было реальным. Если балласт урок не усвоил, дальше будет жестче. Отстранение и штраф нужны были, чтобы показать, что он не выше клуба и что ему придется выполнять указания тренера.
      Иван Стаканов
      Иван Стаканов
      вчера в 17:02, ред.
      ...перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа».

      Неплохой троллинг))))))))))
      dok66
      dok66
      вчера в 16:50
      Надеюсь , такая встряска немного вправит ему мозги .
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 16:42
      Стоит МЮ невзрачно провести какой-нибудь матч или ТХ не выпустить или заменить это чудо - повторится все снова и опять... 100%...
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:34
      Ещё бы не вернулся...за абонемент 700 тыс.€ уплачено...
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 15:56
      Комментатор выше, откуда инсайд про извинения??
      shlomo
      shlomo
      вчера в 15:55
      Нормальный процесс. Взбрыкнул игрок, тренер одернул. Все по фэн шую. Не надо разоряться, что кого-то маринуют на банке, тренер решил. Точка. Не нашел у игрока понимания или игрок не согласился... Их там десятки, даже пусть и нету таких как Рон, решать тренеру. Он закон и правда.

      Если не ошибаюсь, в Реале в эру Зидана он не всегда появлялся с первых минут или был заменен по ходу матчей, там это было нормально все с сотрудничеством, а здесь явно виден конфликт с тренером.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 15:45
      Только после того, как перестанет клепать мозги тренеру
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      вчера в 15:44
      Роналду не ожидал, что с ним так поступят, он думал, что он "священная корова" и его никто никогда не тронет.
      Но видать терпения у боссов МЮ закончилось и они его приструнили, причём не как всегда уговорами, а большим штрафом и реальным отстранением от основного состава.
      Не знаю как бы он повёл себя в другое время, но на носу чемпионат мира и надо набирать форму, а форма без игровой практики это гиблое дело.
      Из-за этого Роналду пришлось извиниться перед боссами и всей командой, это было обязательное требование возвращения Роналду в состав.
      А как же извинения перед болельщиками МЮ? Они точно его не простят.
      Роналду наверное будет стараться как на поле, так и за его пределами, но вот насколько его хватит?
      vdyawtu9wxr2
      vdyawtu9wxr2
      вчера в 15:43
      Ему не простят
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 15:39
      Он уже в прошлом
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 15:35
      Удачи,все должно быть ОК.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 15:31
      Теперь начнёт клепать голы...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 15:31, ред.
      Доказывай теперь свой класс. Удачи тебе Рон .
      Гость
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