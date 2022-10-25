Роналду вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Об этом сообщает пресс-служба МЮ.
Португалец был отстранён от тренировок с первой командой и участия в матче с «Челси», а также оштрафован на двухнедельную зарплату за отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».
Но видать терпения у боссов МЮ закончилось и они его приструнили, причём не как всегда уговорами, а большим штрафом и реальным отстранением от основного состава.
Не знаю как бы он повёл себя в другое время, но на носу чемпионат мира и надо набирать форму, а форма без игровой практики это гиблое дело.
Из-за этого Роналду пришлось извиниться перед боссами и всей командой, это было обязательное требование возвращения Роналду в состав.
А как же извинения перед болельщиками МЮ? Они точно его не простят.
Роналду наверное будет стараться как на поле, так и за его пределами, но вот насколько его хватит?
Но видать терпения у боссов МЮ закончилось и они его приструнили, причём не как всегда уговорами, а большим штрафом и реальным отстранением от основного состава.
Не знаю как бы он повёл себя в другое время, но на носу чемпионат мира и надо набирать форму, а форма без игровой практики это гиблое дело.
Из-за этого Роналду пришлось извиниться перед боссами и всей командой, это было обязательное требование возвращения Роналду в состав.
А как же извинения перед болельщиками МЮ? Они точно его не простят.
Роналду наверное будет стараться как на поле, так и за его пределами, но вот насколько его хватит?
Если не ошибаюсь, в Реале в эру Зидана он не всегда появлялся с первых минут или был заменен по ходу матчей, там это было нормально все с сотрудничеством, а здесь явно виден конфликт с тренером.
Если не ошибаюсь, в Реале в эру Зидана он не всегда появлялся с первых минут или был заменен по ходу матчей, там это было нормально все с сотрудничеством, а здесь явно виден конфликт с тренером.