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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Французский журналист: «Дзюба мог бы заиграть во Франции»

вчера, 11:56

Французский журналист издания «Nice-Matin» Кристофер Ру поделился мнением о том, какие российские игроки могли бы проявить себя в Лиге 1.

Дзюба, на мой взгляд, мог бы сыграть во Франции. Мне бы хотелось увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1.

Конечно, братья Миранчуки, Сафонов или Чалов тоже могли бы заиграть во Франции, но Дзюба — тот, у кого больше опыта. 34-летний нападающий может помочь клубу Лиги 1 в течение еще одного или двух сезонов. У него боевой характер, который мне нравится. Он мог бы стать лидером в среднем клубе Лиги 1.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 15:32
да он в Турции не может заиграть. Какая Франция??
ДСА
ДСА
вчера в 13:26
Уже на пенсию пора ему.
upawxv8e8y2s
upawxv8e8y2s
вчера в 12:56
На баяне с частушками и шапкой для мелочи на асфальте у входа на стадион
pomor45
pomor45
вчера в 12:44
Дзюба и сам не ведает, что он в Европе такой крутой, только недоумевает, почему там за ним очереди нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:57
Французский журналист: «Дзюба мог бы заиграть во Франции»
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Вопрос один: "Во что"?
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