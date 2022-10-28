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Тренер «Шерифа»: «Ребята — молодцы, достойно играли»

вчера, 07:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

И.о. главного тренера «Шерифа» Виктор Михайлов поделился впечатлениями после поражения от МЮ.

Прежде всего, мы понимали, что матч с «Манчестер Юнайтед» будет сложным, готовились играть, не давая ему свободных зон, от обороны и в какой-то момент попытаться организовать свою контратаку.

В первом тайме у нас это получалось: был хороший момент, когда вышли в контратаку. А тот пропущенный гол со стандарта — это досадная общекомандная ошибка. Впрочем, хочу сказать, что ребята — молодцы, достойно играли. Во втором тайме пропустили после двух фланговых передач.

Хочу сказать спасибо команде: все дисциплинированно отработали, выполняли то, о чем мы договаривались. Где-то получалось, где-то — нет, но дисциплина присутствовала на протяжении всего матча.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:09
Достойно сыграл кипер, а остальные покорно стояли возле ворот.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:56
"...был хороший момент, когда вышли в контратаку..." - достойно сыграли, а если бы два момента было - провели супер матч.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:38
Три гола пропустили,это разгрои,где тут достойно!
ДСА
ДСА
вчера в 09:22
А когда-то Реал обыгрывали....
ОПС
ОПС
вчера в 08:34
Достойно проиграть тоже надо суметь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:19
Такой результат достйное поражение, как не крути лучше чем 7:1.
shlomo
shlomo
вчера в 08:09
Нужно было бы забить...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 07:46, ред.
Было бы смешно,если счет был 0:3 в пользу Шерифа.а так все закономерно.
Гость
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