Тренер «Шерифа»: «Ребята — молодцы, достойно играли»

И.о. главного тренера «Шерифа» Виктор Михайлов поделился впечатлениями после поражения от МЮ .

Прежде всего, мы понимали, что матч с «Манчестер Юнайтед» будет сложным, готовились играть, не давая ему свободных зон, от обороны и в какой-то момент попытаться организовать свою контратаку.

В первом тайме у нас это получалось: был хороший момент, когда вышли в контратаку. А тот пропущенный гол со стандарта — это досадная общекомандная ошибка. Впрочем, хочу сказать, что ребята — молодцы, достойно играли. Во втором тайме пропустили после двух фланговых передач.

Хочу сказать спасибо команде: все дисциплинированно отработали, выполняли то, о чем мы договаривались. Где-то получалось, где-то — нет, но дисциплина присутствовала на протяжении всего матча.