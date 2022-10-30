Артета: «Наши нападающие должны начать забивать голы»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ждет от форвардов своей команды голов.
Нам нужны голы, и они нужны нам от наших нападающих, чтобы побеждать в матчах. Эта серия отсутствия голов должна закончиться, чтобы мы могли выиграть больше матчей.
Нападающие команды Габриэл Жезус и Эдвард Нкетиа не забивали в последних 5 матчах.
Сегодня «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в рамках 14-го тура АПЛ.
Ноунэймам он может забить, ничегонезначащие голы, но я на чеку, слежу за качеством
Ноунэймам он может забить, ничегонезначащие голы, но я на чеку, слежу за качеством
Соболев (2022 год) - 2098 минут - 17 голов = 123 минуты на гол
Промес (2022 год) - 2456 минут - 20 голов = 122 минуты на гол
Сергеев (2022 год) - 1632 минуты - 14 голов = 116 минут на гол
Так то Сергеев результативней и эффективней.....чем ваши "некоторые"...))
Соболев (2022 год) - 2098 минут - 17 голов = 123 минуты на гол
Промес (2022 год) - 2456 минут - 20 голов = 122 минуты на гол
Сергеев (2022 год) - 1632 минуты - 14 голов = 116 минут на гол
Так то Сергеев результативней и эффективней.....чем ваши "некоторые"...))
2-е последние игры - 4 гола...
Если чисто в РПЛ - 12 игр - 6 голов...
Не худший нап...
Касьерра - понятно...купили чтоб самолёт порожняком не гонять...
А Иван Сергеев - правильный забивака...
2-е последние игры - 4 гола...
Если чисто в РПЛ - 12 игр - 6 голов...
Не худший нап...
Касьерра - понятно...купили чтоб самолёт порожняком не гонять...
А Иван Сергеев - правильный забивака...