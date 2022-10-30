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Артета: «Наши нападающие должны начать забивать голы»

вчера, 12:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ждет от форвардов своей команды голов.

Нам нужны голы, и они нужны нам от наших нападающих, чтобы побеждать в матчах. Эта серия отсутствия голов должна закончиться, чтобы мы могли выиграть больше матчей.

Нападающие команды Габриэл Жезус и Эдвард Нкетиа не забивали в последних 5 матчах.

Сегодня «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в рамках 14-го тура АПЛ.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:22
Даже не стал читать, извини, при всём уважении, но Сергеев ноль, хотя хотел бы ошибаться.
Ноунэймам он может забить, ничегонезначащие голы, но я на чеку, слежу за качеством
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:54
Не в том лесу грибы ищешь....

Соболев (2022 год) - 2098 минут - 17 голов = 123 минуты на гол
Промес (2022 год) - 2456 минут - 20 голов = 122 минуты на гол
Сергеев (2022 год) - 1632 минуты - 14 голов = 116 минут на гол

Так то Сергеев результативней и эффективней.....чем ваши "некоторые"...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:41
Сергеев нулевой, уровень НН. Может и вырастет из него чего-нибудь, но это уже другая история.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
А что с Сергеевым то не так...??
2-е последние игры - 4 гола...

Если чисто в РПЛ - 12 игр - 6 голов...
Не худший нап...

Касьерра - понятно...купили чтоб самолёт порожняком не гонять...
А Иван Сергеев - правильный забивака...
Брулин
Брулин
вчера в 14:18
Надеюсь сегодня серия прервётся
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:01
Зарплату урезать - сразу забитые мячи пойдут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:37
И как можно больше
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:32
И для Кассьерры и для Сергеева это удивительно...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:17
Нападающие должны забивать голы? Удивительно...
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