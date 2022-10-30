Артета: «Наши нападающие должны начать забивать голы»

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вчера, 12:11

Главный тренер лондонского «Арсенала» ждет от форвардов своей команды голов.

Нам нужны голы, и они нужны нам от наших нападающих, чтобы побеждать в матчах. Эта серия отсутствия голов должна закончиться, чтобы мы могли выиграть больше матчей.

Нападающие команды и не забивали в последних 5 матчах.