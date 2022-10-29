Каррера: «„Спартаку“ не стоит недооценивать „Торпедо“»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.
На бумаге это казалось бы легким матчем. Но это дерби, и в таких матчах иногда места в таблице не имеют значения! Не стоит недооценивать соперника. «Спартаку» завтра надо показать, что у них есть качества, чтобы преследовать «Зенит».
«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. «Торпедо» идет последним.
Матч «Спартак» — «Торпедо» начнется завтра в 16.30 по московскому времени.
Когда ещё доказывать что ты способен догнать Зенит как не в домашней игре с последней командой таблицы...у которой 1 победа за 14 матчей...и 0 голов за последние 3 матча....
Зенит увидит...поймёт какой Спартак сильный...и в безнадёге бросит играть...)))
Когда ещё доказывать что ты способен догнать Зенит как не в домашней игре с последней командой таблицы...у которой 1 победа за 14 матчей...и 0 голов за последние 3 матча....
Зенит увидит...поймёт какой Спартак сильный...и в безнадёге бросит играть...)))
Наш человек. Видно что душой болеет за Спартак.
В отличие от других бывших иностранных тренеров:
Тедеско, Ваноли, Руя и пр.
Наш человек. Видно что душой болеет за Спартак.
В отличие от других бывших иностранных тренеров:
Тедеско, Ваноли, Руя и пр.