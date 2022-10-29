Каррера: «„Спартаку“ не стоит недооценивать „Торпедо“»

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вчера, 13:59

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ .

На бумаге это казалось бы легким матчем. Но это дерби, и в таких матчах иногда места в таблице не имеют значения! Не стоит недооценивать соперника. «Спартаку» завтра надо показать, что у них есть качества, чтобы преследовать «Зенит».

«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. «Торпедо» идет последним.

Матч «Спартак» — «Торпедо» начнется завтра в 16.30 по московскому времени.