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Каррера: «„Спартаку“ не стоит недооценивать „Торпедо“»

вчера, 13:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо16:30 Не начался

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.

На бумаге это казалось бы легким матчем. Но это дерби, и в таких матчах иногда места в таблице не имеют значения! Не стоит недооценивать соперника. «Спартаку» завтра надо показать, что у них есть качества, чтобы преследовать «Зенит».

«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. «Торпедо» идет последним.

Матч «Спартак» — «Торпедо» начнется завтра в 16.30 по московскому времени.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 15:35
Не стоит недооценивать...штук 5-6 надо им отгрузить...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:17
Ну конечно...
Когда ещё доказывать что ты способен догнать Зенит как не в домашней игре с последней командой таблицы...у которой 1 победа за 14 матчей...и 0 голов за последние 3 матча....
Зенит увидит...поймёт какой Спартак сильный...и в безнадёге бросит играть...)))
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:12, ред.
Молодец, Каррера! Любит Спартак, не забывает.
Наш человек. Видно что душой болеет за Спартак.
В отличие от других бывших иностранных тренеров:
Тедеско, Ваноли, Руя и пр.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:08
Должны услышать в "Спартаке" Карреру. Сообщить команде, что надо выигрывать!
drug01
drug01
вчера в 14:06
Это всё семечки
ДСА
ДСА
вчера в 14:02
Переоценивать Торпедо тоже не стоит.
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