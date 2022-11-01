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Иньеста: «Я получал удовольствие от игры с Хави и Бускетсом»

вчера, 18:17

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сравнил линию полузащиты «сине-гранатовых» и «Реала».

Эта линия полузащиты «Реала» (Каземиро-Кроос-Модрич) – одна из сильнейших в истории футбола. Вместе они взяли множество титулов и, разумеется, по праву считаются одними из лучших, как и мы с Хави и Серхио Бускетсом.

Я получал удовольствие от игры с Хави и Серхио, я был счастлив как никогда. А попытка делать сравнение — вопрос вкуса.

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Все комментарии
6svt5zxd9adc
6svt5zxd9adc
вчера в 19:25
Больше всех удовольствия получал Месси.
Он брал борзыми щенками, в смысле Золотыми Мячами...
Mekail
Mekail
вчера в 18:18
Мог бы и про Месси сказать....:))).... но видно удовольствия не получал от игры с ним...
Гость
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