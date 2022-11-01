Иньеста: «Я получал удовольствие от игры с Хави и Бускетсом»

Экс-полузащитник «Барселоны» сравнил линию полузащиты «сине-гранатовых» и «Реала».

Эта линия полузащиты «Реала» (Каземиро-Кроос-Модрич) – одна из сильнейших в истории футбола. Вместе они взяли множество титулов и, разумеется, по праву считаются одними из лучших, как и мы с Хави и Серхио Бускетсом.

Я получал удовольствие от игры с Хави и Серхио, я был счастлив как никогда. А попытка делать сравнение — вопрос вкуса.