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Ван Бронкхорст: «В Лиге чемпионов конкуренция чрезвычайно высока»

вчера, 11:31
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 3Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Наставник «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст дал комментарий перед матчем с «Аяксом».

Против «Наполи» и «Ливерпуля» мы хорошо играли 60-65 минут, но в Лиге чемпионов показывать этот уровень надо на протяжении всех 90 минут. Конкуренция чрезвычайно высока. Знаем, что дома способны на очень качественный футбол, но это тяжелый труд. Хорошая игра сделает позитивный результат гораздо ближе.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:46
В Лиге чемпионов команды хорошо играют, поэтому «Рейнджерс» тоже надо хорошо играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:41
Т..е. Вы намекаете, что "Нет у вас методов против Кольки Сапрыкина!" (цитата из любимейшего фильма)?
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Успехов в проведении конкурса, интересно наблюдать за событиями...
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