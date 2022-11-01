Ван Бронкхорст: «В Лиге чемпионов конкуренция чрезвычайно высока»

Наставник «Рейнджерс» дал комментарий перед матчем с «Аяксом».

Против «Наполи» и «Ливерпуля» мы хорошо играли 60-65 минут, но в Лиге чемпионов показывать этот уровень надо на протяжении всех 90 минут. Конкуренция чрезвычайно высока. Знаем, что дома способны на очень качественный футбол, но это тяжелый труд. Хорошая игра сделает позитивный результат гораздо ближе.