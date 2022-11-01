Сербский журналист: «Пруцеву пока не хватает физики для чемпионата Сербии»

Сербский журналист Лука Николич поделился мнением о полузащитнике молодёжной сборной России Егоре Пруцеве.
В ноябре молодёжная сборная России может провести матч со сверстниками из Сербии.
В сборной России до 21 года для сербов наиболее интересным игроком является Егор Пруцев из «Црвены Звезды» – атакующий полузащитник, который перешел к нам летом. Знаем, что он выступал за юношеские команды вашей страны. Мы видели Пруцева в действии в «Црвене Звезде» только один раз, но отметили его потенциал.
Надеемся, что он – будущее самой титулованной команды Сербии. Рассчитываем увидеть его на высоком уровне в перспективе, но еще и по ходу сезона. Он крайне интересный игрок, с хорошим пасом в свободные зоны, с чувством игры. Пока ему чуть не хватает физической силы для чемпионата Сербии, где игра по-прежнему ведется довольно жестко.
19-летний россиянин стал игроком сербского клуба прошедшим летом, подписав контракт на 4 года.
Смоделировали маловероятную ситуацию? Мощно, спасибо. Но этот и подобные спорные вопросы слишком локальные и решаются другими, более простыми вариантами. Либо жду предложения по вашему вопросу, как распределять места.
Ну а на счёт методов, они есть, но они ни вам, ни нам не понравятся.
Смоделировали маловероятную ситуацию? Мощно, спасибо. Но этот и подобные спорные вопросы слишком локальные и решаются другими, более простыми вариантами. Либо жду предложения по вашему вопросу, как распределять места.
Ну а на счёт методов, они есть, но они ни вам, ни нам не понравятся.
Или, пофиг, что мне чертёж нужно сдать через 1,5 часа - сяду напишу, что думаю про предстоящую игру Ливерпуля.
А ещё можно сказать дочери - давай прервём игру, мне нужно написать почему я не люблю Спартак?
Это может делать только человек у которого в жизни нет ничего кроме КП...
Или, пофиг, что мне чертёж нужно сдать через 1,5 часа - сяду напишу, что думаю про предстоящую игру Ливерпуля.
А ещё можно сказать дочери - давай прервём игру, мне нужно написать почему я не люблю Спартак?
Это может делать только человек у которого в жизни нет ничего кроме КП...
Что же касается массового недовольство количеством агентов... Нет у вас методов против Кости Сапрыкина... Вы можете запретить агентов, но и это ничего не изменит...
В завершении искренне хочу поздравить ДСА с победой в КП. Человек предпочёл не жаловаться на обстоятельства, а преодолеть их. С заслуженной победой!
Что же касается массового недовольство количеством агентов... Нет у вас методов против Кости Сапрыкина... Вы можете запретить агентов, но и это ничего не изменит...
В завершении искренне хочу поздравить ДСА с победой в КП. Человек предпочёл не жаловаться на обстоятельства, а преодолеть их. С заслуженной победой!