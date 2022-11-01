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Сербский журналист: «Пруцеву пока не хватает физики для чемпионата Сербии»

вчера, 15:31

Сербский журналист Лука Николич поделился мнением о полузащитнике молодёжной сборной России Егоре Пруцеве.

В ноябре молодёжная сборная России может провести матч со сверстниками из Сербии.

В сборной России до 21 года для сербов наиболее интересным игроком является Егор Пруцев из «Црвены Звезды» – атакующий полузащитник, который перешел к нам летом. Знаем, что он выступал за юношеские команды вашей страны. Мы видели Пруцева в действии в «Црвене Звезде» только один раз, но отметили его потенциал.

Надеемся, что он – будущее самой титулованной команды Сербии. Рассчитываем увидеть его на высоком уровне в перспективе, но еще и по ходу сезона. Он крайне интересный игрок, с хорошим пасом в свободные зоны, с чувством игры. Пока ему чуть не хватает физической силы для чемпионата Сербии, где игра по-прежнему ведется довольно жестко.

19-летний россиянин стал игроком сербского клуба прошедшим летом, подписав контракт на 4 года.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:33
Молодой еще....со временем окрепнет физически
alexgurzan
alexgurzan ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 16:18
Жизнь, в общем и целом, несправедлива. И как её потратить, писать комменты или общаться с дочкой, это уже сугубо ваш выбор. Опять же, никто не заставляет, всё добровольно.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ a-league (раскрыть)
вчера в 16:16
alexgurzan
alexgurzan ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 16:15
Ответ на ваш вопрос: распределяются по алфавиту)
Смоделировали маловероятную ситуацию? Мощно, спасибо. Но этот и подобные спорные вопросы слишком локальные и решаются другими, более простыми вариантами. Либо жду предложения по вашему вопросу, как распределять места.
Ну а на счёт методов, они есть, но они ни вам, ни нам не понравятся.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:14
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
вчера в 16:06
Основной же причиной создания агентов стало желание находить косяки в КП (коих хватает) и указывать на них админам, в том числе созданием спорных ситуаций. Так например, я так и не получил ответ по какому критерию в тех группах где несколько агентов (2 или 3) делили первое место предпочтение отдавалось одному в ущерб другому. То есть при абсолютно одинаковых критериях прописанных в правилах один отправлялся в группу Яшина, а другой в группу Заболотного. В правилах есть пробел и я на него указал. Представьте, что будет, если одним из победителей будет не агент, а обычный пользователь, который не пройдёт в финал, при абсолютно равных показателях? Если админы скажут, что это маловероятно и ничего менять не будут - я буду рад, ведь у меня появится ещё одна цель.
Что же касается массового недовольство количеством агентов... Нет у вас методов против Кости Сапрыкина... Вы можете запретить агентов, но и это ничего не изменит...
В завершении искренне хочу поздравить ДСА с победой в КП. Человек предпочёл не жаловаться на обстоятельства, а преодолеть их. С заслуженной победой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59
Егору удачи в Сербии! А физику подтянет! Молодой ещё - время есть!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:59
Наши просто разжирели на российских зарплатах, теперь приходится приводить себя в форму на скудных европейских.
Гость
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