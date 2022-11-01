Йович: «Я перешёл в „Реал“ слишком рано»

Нападающий «Фиорентины» поделился воспоминаниями о своем периоде карьеры, проведенном в «Реале».

Это было замечательно. Очень полезный опыт для меня. Играть в лучшем клубе мира – для меня это большая честь. Но мне кажется, что я перешел в «Реал» слишком рано. А потом раскрылся Карим Бензема и заслуженно взял «Золотой мяч».

Помимо этого, меня подводила удача: сперва началась пандемия коронавируса, потом травмы мне стали мешать... Но мой период в «Реале» — очень яркий опыт.