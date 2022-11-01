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Йович: «Я перешёл в „Реал“ слишком рано»

вчера, 17:44

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович поделился воспоминаниями о своем периоде карьеры, проведенном в «Реале».

Это было замечательно. Очень полезный опыт для меня. Играть в лучшем клубе мира – для меня это большая честь. Но мне кажется, что я перешел в «Реал» слишком рано. А потом раскрылся Карим Бензема и заслуженно взял «Золотой мяч».

Помимо этого, меня подводила удача: сперва началась пандемия коронавируса, потом травмы мне стали мешать... Но мой период в «Реале» — очень яркий опыт.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:38, ред.
Конечно рано, и к сожалению ты не один такой, кто переходя в топ клуб быстро теряется из виду.

Многие молодые игроки блеснув в одном сезоне получают какие-то бешенные предложения от топ клубов, но переходя в топ клубы теряются, уступают конкуренцию, некоторые и вовсе психологически ломаются от того давления которое на них оказывает и пресса, и болельщики, и т.д.

Нужно развивать свою карьеру поступательно, плюс большое значение имеет это совершит правильный выбор клуба для своего развития, учесть стоит игровой стиль команды, стилистику главного тренера, и т.д и т.п., а только после этого ставить подпись в контракте, ну либо как это делают сейчас многие, получают большой куш, и сидя на лавке имеют в своем активе звание победителя ЛЧ или чемпион страны.
dadrail
dadrail
вчера в 17:58
Ну а теперь показывай в Фиалках на что ты способен и может быть и снова появится шанс попасть в Реал
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