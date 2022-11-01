Йович: «Я перешёл в „Реал“ слишком рано»

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович поделился воспоминаниями о своем периоде карьеры, проведенном в «Реале».
Это было замечательно. Очень полезный опыт для меня. Играть в лучшем клубе мира – для меня это большая честь. Но мне кажется, что я перешел в «Реал» слишком рано. А потом раскрылся Карим Бензема и заслуженно взял «Золотой мяч».
Помимо этого, меня подводила удача: сперва началась пандемия коронавируса, потом травмы мне стали мешать... Но мой период в «Реале» — очень яркий опыт.
Многие молодые игроки блеснув в одном сезоне получают какие-то бешенные предложения от топ клубов, но переходя в топ клубы теряются, уступают конкуренцию, некоторые и вовсе психологически ломаются от того давления которое на них оказывает и пресса, и болельщики, и т.д.
Нужно развивать свою карьеру поступательно, плюс большое значение имеет это совершит правильный выбор клуба для своего развития, учесть стоит игровой стиль команды, стилистику главного тренера, и т.д и т.п., а только после этого ставить подпись в контракте, ну либо как это делают сейчас многие, получают большой куш, и сидя на лавке имеют в своем активе звание победителя ЛЧ или чемпион страны.
Многие молодые игроки блеснув в одном сезоне получают какие-то бешенные предложения от топ клубов, но переходя в топ клубы теряются, уступают конкуренцию, некоторые и вовсе психологически ломаются от того давления которое на них оказывает и пресса, и болельщики, и т.д.
Нужно развивать свою карьеру поступательно, плюс большое значение имеет это совершит правильный выбор клуба для своего развития, учесть стоит игровой стиль команды, стилистику главного тренера, и т.д и т.п., а только после этого ставить подпись в контракте, ну либо как это делают сейчас многие, получают большой куш, и сидя на лавке имеют в своем активе звание победителя ЛЧ или чемпион страны.