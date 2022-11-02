Турецкий журналист: «Дзюба выглядит счастливым в „Адане Демирспор“»

Журналист издания Ajansspor Салим Манав поделился мнением об игре нападающего «Аданы Демирспор» .

В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с «Трабзонспором». Если Винченцо решит изменить тактику, у Артема есть большой шанс получить игровую практику. Но в любом случае его уход из «Адана Демирспор» в данный момент даже не обсуждается, Дзюба на контракте.

В последних матчах он не попал в заявку просто потому, что Монтелла выбрал других игроков. Честно говоря, ни о каком конфликте с тренером я не слышал. Мы видим, что Артем принимает полноценное участие в тренировочном процессе, он выглядит счастливым в «Адане».