Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Турецкий журналист: «Дзюба выглядит счастливым в „Адане Демирспор“»

02 ноября 2022, 09:52

Журналист издания Ajansspor Салим Манав поделился мнением об игре нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с «Трабзонспором». Если Винченцо решит изменить тактику, у Артема есть большой шанс получить игровую практику. Но в любом случае его уход из «Адана Демирспор» в данный момент даже не обсуждается, Дзюба на контракте.

В последних матчах он не попал в заявку просто потому, что Монтелла выбрал других игроков. Честно говоря, ни о каком конфликте с тренером я не слышал. Мы видим, что Артем принимает полноценное участие в тренировочном процессе, он выглядит счастливым в «Адане».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Ибрагимович прав. В „Манчестер Сити“ моё эго выше другого»
Сегодня, 11:50
Гвардиола назвал соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ
Сегодня, 11:01
Каррера: «„Спартаку“ будет нелегко в матче с „Сочи“»
Сегодня, 08:55
М'Вила: «Ради сборной Франции готов прийти на мундиаль из Греции пешком»
Вчера, 23:16
Мерсон поделился мнением о взаимодействии Салаха с партнёрами по команде
Вчера, 22:57
Роналду высказался о роли седьмого номера в истории «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:48
Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
02 ноября в 10:59
Конечно счастлив,отдых в Турции по системе все включено+зарплата
112910415
112910415
02 ноября в 10:33
у него богатый внутренний мир )
футбол для счастья не нужен
z6jsa62mwqnf
z6jsa62mwqnf
02 ноября в 09:57, ред.
Надо спросить мнение самого Дзюбы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 