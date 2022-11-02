Градецки: «Рады, что попали в Лигу Европы»

Капитан «Байера» Лукаш Градецки отреагировал на результат матча с «Брюгге».
Мы достигли нашей минимальной цели. В феврале стартуют матчи Лиги Европы, и мы там будем. Мы рады этому, особенно в такое трудное для нас время.
Капитан «Байера» Лукаш Градецки отреагировал на результат матча с «Брюгге».
Мы достигли нашей минимальной цели. В феврале стартуют матчи Лиги Европы, и мы там будем. Мы рады этому, особенно в такое трудное для нас время.
Если чесно, после жеребьевки так и думал, что Байер попайдет в ЛЕ, а в 1/8 выйдут Порту и Атлетико, но у Брюгге были свои планы на этот счет) так что выход хотя бы в ЛЕ это уже хорошо.
Если чесно, после жеребьевки так и думал, что Байер попайдет в ЛЕ, а в 1/8 выйдут Порту и Атлетико, но у Брюгге были свои планы на этот счет) так что выход хотя бы в ЛЕ это уже хорошо.