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Градецки: «Рады, что попали в Лигу Европы»

02 ноября 2022, 09:12
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Капитан «Байера» Лукаш Градецки отреагировал на результат матча с «Брюгге».

Мы достигли нашей минимальной цели. В феврале стартуют матчи Лиги Европы, и мы там будем. Мы рады этому, особенно в такое трудное для нас время.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
02 ноября в 09:17
Ну конечно будете рады, это хоть как то сгладит провал в Бундеслиге!
Если чесно, после жеребьевки так и думал, что Байер попайдет в ЛЕ, а в 1/8 выйдут Порту и Атлетико, но у Брюгге были свои планы на этот счет) так что выход хотя бы в ЛЕ это уже хорошо.
Гость
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