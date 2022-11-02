Салах: «Теперь нужно сосредоточиться на игре в АПЛ»

Форвард «Ливерпуля» прокомментировал результат матча с «Наполи».

Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем — вот и всё. Надеюсь, этот результат придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре в АПЛ .