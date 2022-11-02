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Салах: «Теперь нужно сосредоточиться на игре в АПЛ»

вчера, 08:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча с «Наполи».

Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем — вот и всё. Надеюсь, этот результат придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре в АПЛ.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 11:41
исправим все без проблем. Главное, чтобы травмированные все вернулись и все встанет на свои места. Арсенал отправиться на свое законное 5 место, а мы будем составлять конкуренцию Сити и Ньюкаслу
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:17
болтать меньше надо! раньше в моментах забивал счас очень часто тупит...
против сильных соперников выдают матчи, а слабым сливают...
пора обновлять состав
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:02
- Какие ощущения после победы, какие эмоции?
- Нам надо и дальше хорошо играть, надо выигрывать, набирать очки.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 08:49, ред.
Ситуацию в чемпионате Ливерпулю надо кардинально улучшать!
mcfkdr6d7vpv
mcfkdr6d7vpv
вчера в 08:39
Там у вас работы непочатый край
Гость
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