Салах: «Теперь нужно сосредоточиться на игре в АПЛ»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча с «Наполи».
Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем — вот и всё. Надеюсь, этот результат придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре в АПЛ.
против сильных соперников выдают матчи, а слабым сливают...
пора обновлять состав
против сильных соперников выдают матчи, а слабым сливают...
пора обновлять состав
- Нам надо и дальше хорошо играть, надо выигрывать, набирать очки.
- Нам надо и дальше хорошо играть, надо выигрывать, набирать очки.