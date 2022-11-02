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Петржела: «Если Соболев перейдёт в „Зенит“, это будет отличный трансфер»

02 ноября 2022, 09:34

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может усилить «Зенит».

Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы. Если Соболев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае.

Сколько за него заплатить? Думаю, 10 млн евро за него можно отдать.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:54
Соболев - это ненужный, бездарный столб. Только освободились от бестолкового Дзюбы и тут ещё одного начинают светать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
03 ноября в 07:15
Характеры..."атмосфера"..и т.д. не самое главное в работе нападающего...Суарес вон вообще людей ел...и ничего...прощали...ввиду результативности....
Не знаю точно по каким параметрам и мерилам выделять наших напов...но наверное они все примерно одного рпльного уровня..и Смолов...и Чалов...и Соболев...и Сергеев...а их статистика наверное зависит от того чья команда больше времени проводит в атаке...
Тот же Сергеев который по мнению многих уступает Соболеву забивает чаще...
Соболев 123 минуты на гол...Сергеев 116 мин...за 2022-й...
Хотя и эти показатели относительны...

Скажу больше...многие из нынешних наши напы превосходят Дзюбу и в скорости и в ударе и в дриблинге и ещё в 44-х аспектах....но достигнут ли его показателей вопрос...ибо Дзюба играл за Зенит...который априори завсегда фаворит...и очень много времени проводит в атаке....
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 ноября в 03:37
Соболь в коллективе отлично себя ведет, атмосферу точно не портит, достаточно его интервью почитать. В отличие от упомянутого персонажа, который публично может недовольство выказать отношением к себе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 ноября в 23:00
2 млн пластическая операция....2 млн смена имени и фамилии...2 млн уничтожение информации о прошлом...плюс сам трансфер...плюс бонусы...плюс агентские....

Хлопотно всё это...
Пусть играет где играет....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
02 ноября в 20:21
Нейтральный человек, элементарно разбирающийся в футболе. четко понимает, что Соболев по классу на 2 головы сильнее Сергеева, Мостового вместе взятых.
112910415
112910415
02 ноября в 19:06
беспокойный человечек ...
Garrincha58
Garrincha58
02 ноября в 16:48
нет не надо нам второго Дзюбу
Кнвпт
Кнвпт ответ YVG (раскрыть)
02 ноября в 15:39
    Кнвпт
    Кнвпт
    02 ноября в 15:38
    А где свои воспитанники?
    Dauletbek
    Dauletbek ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    02 ноября в 15:20
    А что Зенит сотрудничает с полицией Нидерландов?)) Вроде, название не "Динамо")))
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    02 ноября в 15:16
    И вы верите, что это он пишет? Зачем чеху с утра до ночи думать о Зените?
    YVG
    YVG
    02 ноября в 15:02
    Зенит не дельфинарий, Бакаева достаточно, чтобы понять как играют в спартаке.
    minai
    minai
    02 ноября в 14:02
    Если старый заткнётся, это будет отличная новость.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 ноября в 13:46
    Соболев ни когда , ни когда не будет вторым дзюбой.....)))))))....Соболев всегда будет Соболевым.....Соболек.....
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    02 ноября в 12:55
    Соболев не факт, что даже в заявку будет попадать) точно не нужен Зениту)
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    02 ноября в 12:55
    Всё зависит от полноты кармана, насыпят серебра и пойдёт в Зенит
    valt134
    valt134
    02 ноября в 12:52
    Продолжает «чудить»…
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 ноября в 12:46
    Петржелка еще не все баксы истратил , которые в Зените хапнул ?
    Когда его на работу возьмут хоть куда-нибудь ?
    ДжонниIIJonni
    ДжонниIIJonni
    02 ноября в 12:31
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      02 ноября в 12:31, ред.
      Откуда эта чешская тва........ь всё вещает ? Поезжай уже домой ,задницу морозить ! Надо его запеленговать и устроить облаву ! )))))))))))))))))))
      phantom-k
      phantom-k
      02 ноября в 12:28
      Чешская психиатрия разочарование. Ну нельзя же так с больным человеком… как-то изолировать надо…
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      02 ноября в 11:55
      Не возбуждайся и не реагируй так на старого игромана. Он свое выжил. Соболев нашел свою команду и он никуда из нее не уйдет.
      makkie
      makkie
      02 ноября в 11:52
      Прочь грязные руки от Соболева!
      Да и сам он вряд ли перейдёт в Зенит.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      02 ноября в 11:38
      Если что Зенит может купить Промеса и отдать его полиции Нидерландов
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      02 ноября в 11:03
      Вот тут возникает вопрос, захочет ли газпром подписать второго дзюбу.
      Futurista
      Futurista
      02 ноября в 10:55
      Если Петржела придёт в Зенит вместо Семака это будет отличный вариант...и Семака заменит и Гену Орлова одновременно...
      Мишка Бигдан
      Мишка Бигдан
      02 ноября в 10:49
      Если Соболев перейдет в зенит,то это будет отличный трансфер для спартака!
      112910415
      112910415
      02 ноября в 10:31
      смешной источник смешных версий
      trimetil
      trimetil
      02 ноября в 10:09
      Пусть в Спартаке дальше ныряет...
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      02 ноября в 10:01
      Спасибо не надо! Пускай себе оставляют. Дзюбы хватило.
      Гость
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