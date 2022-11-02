Петржела: «Если Соболев перейдёт в „Зенит“, это будет отличный трансфер»

Бывший тренер «Зенита» считает, что нападающий «Спартака» может усилить «Зенит».

Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы. Если Соболев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае.

Сколько за него заплатить? Думаю, 10 млн евро за него можно отдать.