Петржела: «Если Соболев перейдёт в „Зенит“, это будет отличный трансфер»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может усилить «Зенит».
Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы. Если Соболев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае.
Сколько за него заплатить? Думаю, 10 млн евро за него можно отдать.
Не знаю точно по каким параметрам и мерилам выделять наших напов...но наверное они все примерно одного рпльного уровня..и Смолов...и Чалов...и Соболев...и Сергеев...а их статистика наверное зависит от того чья команда больше времени проводит в атаке...
Тот же Сергеев который по мнению многих уступает Соболеву забивает чаще...
Соболев 123 минуты на гол...Сергеев 116 мин...за 2022-й...
Хотя и эти показатели относительны...
Скажу больше...многие из нынешних наши напы превосходят Дзюбу и в скорости и в ударе и в дриблинге и ещё в 44-х аспектах....но достигнут ли его показателей вопрос...ибо Дзюба играл за Зенит...который априори завсегда фаворит...и очень много времени проводит в атаке....
Не знаю точно по каким параметрам и мерилам выделять наших напов...но наверное они все примерно одного рпльного уровня..и Смолов...и Чалов...и Соболев...и Сергеев...а их статистика наверное зависит от того чья команда больше времени проводит в атаке...
Тот же Сергеев который по мнению многих уступает Соболеву забивает чаще...
Соболев 123 минуты на гол...Сергеев 116 мин...за 2022-й...
Хотя и эти показатели относительны...
Скажу больше...многие из нынешних наши напы превосходят Дзюбу и в скорости и в ударе и в дриблинге и ещё в 44-х аспектах....но достигнут ли его показателей вопрос...ибо Дзюба играл за Зенит...который априори завсегда фаворит...и очень много времени проводит в атаке....
Хлопотно всё это...
Пусть играет где играет....
Хлопотно всё это...
Пусть играет где играет....
Когда его на работу возьмут хоть куда-нибудь ?
Когда его на работу возьмут хоть куда-нибудь ?
Да и сам он вряд ли перейдёт в Зенит.
Да и сам он вряд ли перейдёт в Зенит.