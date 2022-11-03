«Ференцварош» уступил «Трабзонспору», но выиграл группу Лиги Европы

«Трабзонспор» переиграл «Ференцварош» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Победный гол на 7-й минуте забил Тасос Бакасетас.
Турецкий клуб занял 3-е место в квартете Н Лиги Европы (9 баллов), венгры выиграли группу (10 очков).
|Трабзонспор1 : 0Ференцварош
|Матч завершен
«Трабзонспор» переиграл «Ференцварош» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Победный гол на 7-й минуте забил Тасос Бакасетас.
Турецкий клуб занял 3-е место в квартете Н Лиги Европы (9 баллов), венгры выиграли группу (10 очков).