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«Ференцварош» уступил «Трабзонспору», но выиграл группу Лиги Европы

вчера, 22:54
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор1 : 0Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Трабзонспор» переиграл «Ференцварош» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Победный гол на 7-й минуте забил Тасос Бакасетас.

Турецкий клуб занял 3-е место в квартете Н Лиги Европы (9 баллов), венгры выиграли группу (10 очков).

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Все комментарии
minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:58, ред.
Возможно по-этому и не напрягались.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:56
Про выигранную группу было известно заранее...
Гость
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