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«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Реал Сосьедад»

вчера, 22:43
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Реал Сосьедад» минимально уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1).

Алехандро Феррейра забил гол на 17-й минуте.

«Реал Сосьедад» выиграл группу Е, МЮ занял второе место. Оба коллектива набрали по 15 очков.

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Все комментарии
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 01:40
Скромно и со вкусом.
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
сегодня в 00:55
С победой МЮ.Роналду хороший пас в разрез дал,а Гарначо классно пробил под перекладину. Гарначо с Соссьедадом 1 гол, аргентинская обуза с Ювентусом 0 голов, так зачем грозу Нантов ставить в основу сборной…
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:20
Геше пора последовать за Пике... Только кишка тонка...
shur
shur
вчера в 22:48
...Каземиро , красава, только один в поле не воин, всё та же
блеклая игра , ну и Рон - пенсия!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:45
Но выходит со второго места, пижонить меньше надо!!!
Гость
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