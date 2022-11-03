«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» минимально уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
Алехандро Феррейра забил гол на 17-й минуте.
«Реал Сосьедад» выиграл группу Е, МЮ занял второе место. Оба коллектива набрали по 15 очков.
|Реал Сосьедад0 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Реал Сосьедад» минимально уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
Алехандро Феррейра забил гол на 17-й минуте.
«Реал Сосьедад» выиграл группу Е, МЮ занял второе место. Оба коллектива набрали по 15 очков.
блеклая игра , ну и Рон - пенсия!!!
блеклая игра , ну и Рон - пенсия!!!