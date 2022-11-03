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«Бенфика» в гостях разгромила «Маккаби»

сегодня, 01:10
МаккабиЛоготип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)1 : 6Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Бенфика» в гостях крупно обыграла «Маккаби» Хайфа в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 20-й минуте счёт открыл Гонсалу Рамос. На 26-й Тьяррон Чери с пенальти счёт сравнял. На 59-й Петар Муса забил 2-й гол «Бенфики». Алехандро Гримальдо на 69-й забил 3-й мяч португальцев. Рафа Силва на 73-й увеличил преимущество своей команды. Энрике Араухо на 88-й забил 5-й гол «Бенфики», а на 92-й Жоау Мариу установил окончательный счёт.

«Бенфика» выиграла группу H, набрав 14 очков. «Маккаби» — последний (3 балла).

В параллельном матче ПСЖ на выезде победил «Ювентус» (2:1).

Примечательно, что у «Бенфики» и ПСЖ идентичные показатели очков и забитых-пропущенных голов. Португальцы обошли французов за счет общего числа мячей, забитых на выезде.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
BENFICA
BENFICA ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 07:37
Благодарю за поздравления!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ BENFICA (раскрыть)
сегодня в 07:04
Поздравляю! Бенфика - открытие этого сезона.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:40
В победу Бенфики верили все, но не с таким разгромным счётом.
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Бенфика оторвалась
амурец
амурец
сегодня в 05:20
Бенфика неплохо порезвились
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:10
Всё было предсказуемо, я поставил на 1:3 . Но не до такой же степени !)
hvr4y3fkuqvn
hvr4y3fkuqvn
сегодня в 03:09
Орлы просто монстры.
Köln
Köln
сегодня в 02:50
Бенфика демонстрирует потрясающий футбол!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:28
Бенфика показывает очень яркую игру. Посмотрим , что будет в играх на вылет.
97j43pww3nzx
97j43pww3nzx
сегодня в 02:24
Знатно орлы провели групповой турнир
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:36
Неплохо..
BENFICA
BENFICA
сегодня в 01:14
Разгромили и вышли с первого места!
Браво Бенфика! Браво!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:14
Очень неожиданный результат, ну хотябы один забили и то норм, оз зашла!
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