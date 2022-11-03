«Бенфика» в гостях разгромила «Маккаби»

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сегодня, 01:10

«Бенфика» в гостях крупно обыграла «Маккаби» Хайфа в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 20-й минуте счёт открыл Гонсалу Рамос. На 26-й Тьяррон Чери с пенальти счёт сравнял. На 59-й Петар Муса забил 2-й гол «Бенфики». Алехандро Гримальдо на 69-й забил 3-й мяч португальцев. Рафа Силва на 73-й увеличил преимущество своей команды. Энрике Араухо на 88-й забил 5-й гол «Бенфики», а на 92-й Жоау Мариу установил окончательный счёт.

«Бенфика» выиграла группу H, набрав 14 очков. «Маккаби» — последний (3 балла).

В параллельном матче ПСЖ на выезде победил «Ювентус» (2:1).