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«Манчестер Сити» дома победил «Севилью»

сегодня, 01:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Манчестер Сити» победил «Севилью» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

На 31-й минуте счёт открыл Рафаэль Мир. На 52-й Рико Льюис сравнял счёт. На 73-й забил Альварес Хулиан. На 83-й Рияд Марез установил окончательный счёт в матче.

«Манчестер Сити» выиграл группу G, набрав 14 очков. «Севилья» — третья (5 баллов).

В параллельном матче «Копенгаген» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью (1:1).

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Сергей Смотров 2 (раскрыть)
сегодня в 12:22
В таблицу загляни. На каком месте Ливерпуль?
Сергей Смотров 2
Сергей Смотров 2 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:19
Помнишь матч с Ливером? Машина))
Elliada
Elliada
сегодня в 08:46
Сити машина. 2 победы без Холанна. Кто говорил, что МС зависим от него? МС и до него трофеи пачками собирал
Горожане
Горожане
сегодня в 04:58
Всех ситизенов с победой!
7gnvjqm4s4dc
7gnvjqm4s4dc
сегодня в 02:27
Неплохую тренировку Манчестер провёл
протон
протон
сегодня в 01:14
Холанд просто монстр, если брать его игры начиная с Зальцбурга, то у него голов больше чем игр. Это уровень праймовых Роналду и Месси и лучше чем они же в таком же возрасте.
Холланд потихоньку учится отдавать передачи), короче Палмер когда подростет посадит на лавку Гриллиша, а Аканджи надеюсь впишется в команду, сегодня смотрелся не лишним
Его не остановить, просто машина, с ним АПЛ и ЛЧ МС возьмет, если будет в старте каждую игру. А в следующем туре шпорам не сладко придется походу, только автобус ставить.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:08
Севилья, добро пожаловать в лигу Европы!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:06
Красавцы Сити!
Гость
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