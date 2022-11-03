«Манчестер Сити» дома победил «Севилью»

«Манчестер Сити» победил «Севилью» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
На 31-й минуте счёт открыл Рафаэль Мир. На 52-й Рико Льюис сравнял счёт. На 73-й забил Альварес Хулиан. На 83-й Рияд Марез установил окончательный счёт в матче.
«Манчестер Сити» выиграл группу G, набрав 14 очков. «Севилья» — третья (5 баллов).
В параллельном матче «Копенгаген» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью (1:1).
Холланд потихоньку учится отдавать передачи), короче Палмер когда подростет посадит на лавку Гриллиша, а Аканджи надеюсь впишется в команду, сегодня смотрелся не лишним
Его не остановить, просто машина, с ним АПЛ и ЛЧ МС возьмет, если будет в старте каждую игру. А в следующем туре шпорам не сладко придется походу, только автобус ставить.
Холланд потихоньку учится отдавать передачи), короче Палмер когда подростет посадит на лавку Гриллиша, а Аканджи надеюсь впишется в команду, сегодня смотрелся не лишним
Его не остановить, просто машина, с ним АПЛ и ЛЧ МС возьмет, если будет в старте каждую игру. А в следующем туре шпорам не сладко придется походу, только автобус ставить.