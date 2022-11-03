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«Пари Сен-Жермен» в гостях обыграл «Ювентус»

сегодня, 01:04
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«Пари Сен-Жермен» в гостях обыграл «Ювентус» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счёт на 13-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 39-й счёт сравнял Леонардо Бонуччи. На 69-й Нуну Мендеш принёс победу парижанам.

ПСЖ занял 2-е место в группе H, набрав 14 очков. «Ювентус» — третий (3 балла).

В параллельном матче «Бенфика» в гостях разгромила «Маккаби» из Хайфы (6:1).

Примечательно, что у «Бенфики» и ПСЖ идентичные показатели очков и забитых-пропущенных голов. Португальцы обошли французов за счет общего числа мячей, забитых на выезде.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:07
Бавария?
eleven LC
eleven LC ответ Gabriel Omar Batistuta (раскрыть)
сегодня в 07:52
Вот это именно то что надо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
А мне жаль, что отменили правило выездного гола. Тогда Юве бы стал четвёртым...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Gabriel Omar Batistuta (раскрыть)
сегодня в 07:05
А вот Бенфика очень порадовала
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:34
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 05:30
    Защита у ПСЖ это кошмар. Другой соперник не будет прощать... Шансов на победу в ЛЧ минимальны.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:56
    что-то совсем сеньора состарилась ...
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 03:58
    Лига Европы уровень нынешнего Ювентуса.
    Gabriel Omar Batistuta
    Gabriel Omar Batistuta ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 02:10
    По ходу на Баварию попадут 🤣
    Gabriel Omar Batistuta
    Gabriel Omar Batistuta
    сегодня в 02:08
    Ювентус, в этом групповом этапе, был похож на жалкое зрелище!
    СALL OF DUTY
    СALL OF DUTY
    сегодня в 01:51
    Опять топ клуб и аргентинская обуза 0 голов.Ему подавай Нанты да Сент-Этьены.
    Давидофф Фармонов
    Давидофф Фармонов
    сегодня в 01:49
    Старушка клуб уровня серии Б
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Из всех вторых мест ПСЖ будет самым "лакомым подарком" для клубов - победителей подгрупп. А если ещё и парижская тройка нападения будет в оптимале, то и подавно.
    djaich
    djaich ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    А радости то? Миллионов 20-30 клуб уже напрямую потерял (примерно 20 за выход из группы да по 3 миллиона за каждую так и не случившуюся победу в ней), минус доходы от телетрансляций. Теперь еще и рыночная стоимость состава удешевится. А ЛЕ Ювентусу нужна? Ну только если её выиграть, иначе при дополнительной нагрузке можно и мимо четверки в Серии А в этом сезоне проскочить.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:22
    Да уж, от Ювентуса такого не ожидали, ну а ПСЖ хоть и без Неймара но все же победили, пришлось Мбаппе играть с неочемышем, но все равно Мбаппе вытянул победу
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ djaich (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    Зато в ЛЕ попали с 5 поражениями)
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 01:13
    ПСЖ выиграл группу, набрав 14 очков. «Ювентус» — третий с 3 баллами.

    Бенфика выиграла группу :) Что с вами такое..
    протон
    протон
    сегодня в 01:13
    Сыроват конечно ПСЖ с такой игрой рассчитывать на победу в ЛЧ не стоит.
    vovinho11
    vovinho11
    сегодня в 01:09
    Такой Ювентус мне нравится. Продолжайте в том же духе
    djaich
    djaich
    сегодня в 01:08
    Ну что, Ювентус можно поздравить с историческим достижением. Пять поражений в группе, причем вполне проходимой, с явно выраженным "мальчиком для битья" - такого еще не было. Три было, а пять не было, даже "мальчик" от души пнул по больному месту. Не каждая восточно-европейская команда, случайно попавшая в сетку розыгрыша, сумела бы добиться подобного антирекорда.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:08
    Я так понимаю ПСЖ выходит со второго места,а это значит что в 1/8 их ждёт нелёгкий соперник и возможный вылет и снова титулы лишь во Франции!
    Гость
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