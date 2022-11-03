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сегодня, 01:04

«Пари Сен-Жермен» в гостях обыграл «Ювентус» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счёт на 13-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 39-й счёт сравнял Леонардо Бонуччи. На 69-й Нуну Мендеш принёс победу парижанам.

ПСЖ занял 2-е место в группе H, набрав 14 очков. «Ювентус» — третий (3 балла).

В параллельном матче «Бенфика» в гостях разгромила «Маккаби» из Хайфы (6:1).