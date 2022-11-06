Дзюба покинул Турцию. Артём может вернуться в РПЛ

Нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».
По данным источника, стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Дзюба уже покинул Турцию.
В подписании Артёма заинтересованы несколько клубов из России и Турции.
Нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».
По данным источника, стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Дзюба уже покинул Турцию.
В подписании Артёма заинтересованы несколько клубов из России и Турции.
Даже в Испании следят за Дзюбой...
Хави: «Это был исторический вечер для всех»
Даже в Испании следят за Дзюбой...
Хави: «Это был исторический вечер для всех»
- Слабо тебе Артёмка...это невозможно...
- Ну спорим ??
- Ну давай...
Разговор случайно прослушанный Интерполом между неизвестным абонентом в Стамбуле и неизвестного абонента на Кипре 3 месяца назад назад...
- Слабо тебе Артёмка...это невозможно...
- Ну спорим ??
- Ну давай...
Разговор случайно прослушанный Интерполом между неизвестным абонентом в Стамбуле и неизвестного абонента на Кипре 3 месяца назад назад...