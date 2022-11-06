Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2022/2023

Дзюба покинул Турцию. Артём может вернуться в РПЛ

вчера, 11:26

Нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

По данным источника, стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Дзюба уже покинул Турцию.

В подписании Артёма заинтересованы несколько клубов из России и Турции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендир «Ахмата» — «Зениту»: «Проигрывать надо уметь. Это футбол»
Сегодня, 04:33
Слухи«Ахмат» не интересовался Чистяковым
Сегодня, 04:28
Слуцкий прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Рубин»
Вчера, 21:36
В переходе Дзюбы в «Торпедо» лично заинтересован Геркус
Вчера, 15:46
СлухиДзюба может перейти в «Торпедо»
Вчера, 14:17
Спортивный директор «Факела»: «Мы не потянем зарплату Дзюбы»
Вчера, 13:39
Сортировать
Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:26
Какая сенсационная новость. А то все думали что он может вернутся в АПЛ.
zs9ytk95j5df
zs9ytk95j5df
вчера в 15:52
Съездил в "Европу", видимо не понравилось. В своем болоте всяко лучше
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:54
В МЛС или в Китай!
karnager
karnager
вчера в 14:25
Дзюба в Турции быстро кончил )))
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:45
Надо в думу идти Артемону,там только одна рука нужна,Вторая всегда свободна под столом!
adekvat
adekvat
вчера в 13:10
Возвращение блудного сына. По ходу в Барсу собрался, что засиживаться на одном месте, расти надо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:59
Ты куда,Одиссей,от жены,от детей???
112910415
112910415
вчера в 12:38
возглавит объединение болельщиков ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:16
Уфа? Газизов зовёт!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:51
Читал ???
Даже в Испании следят за Дзюбой...
Хави: «Это был исторический вечер для всех»
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 11:47
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" (с)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:42, ред.
- Саня, давай на Кипре играть по очереди...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:38, ред.
- Саня...спорим я смогу 3 месяца отдохнуть в Турции и мне за это ещё и заплатят...
- Слабо тебе Артёмка...это невозможно...
- Ну спорим ??
- Ну давай...

Разговор случайно прослушанный Интерполом между неизвестным абонентом в Стамбуле и неизвестного абонента на Кипре 3 месяца назад назад...
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:29
И кому понадобится этот старый с гонором пешеход?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 