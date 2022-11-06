Дзюба покинул Турцию. Артём может вернуться в РПЛ

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вчера, 11:26

Нападающий разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

По данным источника, стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Дзюба уже покинул Турцию.

В подписании Артёма заинтересованы несколько клубов из России и Турции.