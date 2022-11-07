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Контракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут 3 ноября по соглашению сторон

сегодня, 05:07

Нападающий Артем Дзюба покинул клуб «Адана Демирспор».

Контракт официально был расторгнут по соглашению сторон 3 ноября.

Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.

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Все комментарии
Аспект
Аспект ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Прямиком к Валуеву
Цицерону ... [этому] )))
Kolenok
Kolenok
сегодня в 11:57
15м. помощником Семака пойдет,благо там бюджет не ограничен.
galem72
galem72
сегодня в 10:53
Наконец-то этот homo erectus получил справедливую оценку своей деятельности. Теперь нужно прямиком к валуеву, шипулину и всяким родниным.
Аспект
Аспект
сегодня в 10:48
Обнимая посох крепкими руками,
Дзюба возвращается домой...
112910415
112910415
сегодня в 10:36
топ-клубы встали в очередь,
выбор труден !
stavr74
stavr74
сегодня в 09:52
сейчас начнут задолизы газпрома втюхивать его кому попало
особенно с тошниловки матчв
f97dkc5dn2vm
f97dkc5dn2vm
сегодня в 06:47
И осталось в итоге рукоблудное полено у разбитого корыта
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 06:29
Артему надо угомониться, иначе, ничего, кроме блогерства, ему не светит, да и то, сомнительно
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:17
Да,неполучилося из,него турецкого делпула,или кем он там наряжался!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 06:10
Ну что Артём, бери шинель пошли домой!
wkpzmjxh8755
wkpzmjxh8755
сегодня в 05:23
Рукаку сможет теперь спокойно предаваться любимому занятию, не отвлекаясь на футбол
Гость
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