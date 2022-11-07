Контракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут 3 ноября по соглашению сторон

Нападающий Артем Дзюба покинул клуб «Адана Демирспор».
Контракт официально был расторгнут по соглашению сторон 3 ноября.
Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.
Нападающий Артем Дзюба покинул клуб «Адана Демирспор».
Контракт официально был расторгнут по соглашению сторон 3 ноября.
Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.
Цицерону ... [этому] )))
Цицерону ... [этому] )))
Дзюба возвращается домой...
Дзюба возвращается домой...
выбор труден !
выбор труден !
особенно с тошниловки матчв
особенно с тошниловки матчв