Хайкин объявил об уходе из «Будё-Глимт»

Российский вратарь на своей странице в социальной сети объявил об уходе из «Будё-Глимт» по окончании сезона-2022.

Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью «Будё-Глимт» и как многого мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое навсегда изменит мою жизнь.

После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось мое невероятное приключение!

Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесённым из-за непогоды рейсом и с каждым чёрно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах.

Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе ЛЧ или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Будё, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы „Будё-Глимт“ и нам это нравится!»

У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Будё-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.

В Норвегии я узнал многое о местной культуре, познакомился с потрясающими людьми и добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути. Я всегда буду благодарен Будё за то, кем я стал.

Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет чёрно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания»!