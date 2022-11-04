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Хайкин объявил об уходе из «Будё-Глимт»

вчера, 14:23

Российский вратарь Никита Хайкин на своей странице в социальной сети объявил об уходе из «Будё-Глимт» по окончании сезона-2022.

Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью «Будё-Глимт» и как многого мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое навсегда изменит мою жизнь.

После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось мое невероятное приключение!

Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесённым из-за непогоды рейсом и с каждым чёрно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах.

Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе ЛЧ или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Будё, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы „Будё-Глимт“ и нам это нравится!»

У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Будё-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.

В Норвегии я узнал многое о местной культуре, познакомился с потрясающими людьми и добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути. Я всегда буду благодарен Будё за то, кем я стал.

Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет чёрно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания»!

Контракт 27-летнего футболиста с норвежским клубом действует до конца нынешнего года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:46
Я не думаю что он вернётся в РФ, почитайте биографию его отца (если коротко один из миллионеров которых начали зажимать при первом приходе ввп и он был вынужден эмигрировать). Так что он точно все понимает и к нам не поедет.
dok66
dok66
вчера в 21:23
Норвежцы конечно должны ему быть благодарны , но сейчас что-то пошло не так , против них научились играть . Хочу пожелать Хайкину удачи в следующей команде .
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:17
Скорее всего в Бомже-Глимт пойдёт
pomor45
pomor45
вчера в 18:50, ред.
Будё - Глимт. Зенит не Будё.
112910415
112910415
вчера в 18:43
здравствуй, город на Неве ?
Gahi
Gahi
вчера в 17:57
Не ищи лучшее, а ищи своё. Ведь лучшее не всегда станет твоим, зато своё ‐ всегда лучше. Удачи тебе Хайкин!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:37
Понятно, что все дороги ведут в Зенит и всё же может есть хоть небольшая надежда, что куда-нибудь в топ 5 европейский отправится. Всё же парень неплохо засветился в еврокубках, где его Будё пошумел. В любом случае, удачного продолжения карьеры российскому вратарю, возникшему на нашем футбольном небосклоне из ниоткуда!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:37, ред.
Хайкин мелкий ростом вратарь как и Крицюк смотрел два матча БудеГлимта никакого впечатления не произвёл сугубо личное мнение может и не прав
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:31
Событие планетарного масштаба.И освещение события-под стать ему.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:06
Все понятно ...
Видали мы эту Европу , главное - бабло !
Газпром - мечты сбываются !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:59
Я же написал, чтобы другим не достался. Как, например, из последних Касьеро,
Адамов, Алип, да и Бакаев тоже. А более ранних может десяток назвать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:58, ред.
Думаю, на игру Хайкина многие обратили внимание, потому как Никита показывал отличную игру! Можно перейти в более сильный чемпионат нежели норвежский, и продолжить свой славный путь в Европе. В Аяксе точно имеются проблемы с вратарской позицией, можно попробовать свои силы в чемпионате Португалии, или каком-нибудь середняке Ла Лиги. Если же решил поиграть в России, то тут только один вариант и это Зенит, в котором Никита и деньжат сможет заработать, и чемпионское звание! Хотя хороший вратарь еще бы и армейцам не помешал бы, Акинфеев не вечный, а тут вот хороший вратарь с опытом игры в ЕК.
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:56
Да нет зачем он Зениту?
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:41
Надеюсь Никита найдет новую команду в Европе. В его возрасте можно еще лет 8 играть на приличном уровне. Тем более участием в Лиге Европы сделал себе неплохую рекламу.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:22
Всё может быть .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:04
Ответ очевиден. В Зените. И вратарь неплохой и чтобы другим не достался.
112910415
112910415
вчера в 14:56
зачем, почему ?!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:43
Наверное многие поклонники Будё-Глимта всплакнули, читая слова Хайкина. Думаю, что уважение местных болельщиков он заслужил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:25
Очень интересно где в итоге он окажется.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:24
Похоже просто нашел более выгодный вариант продолжения карьеры, вот и не удержался.
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